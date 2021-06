Tableaux, bijoux, objets d'art : une vente aux enchères exceptionnelle à Marseille

La vente qui a lieu ce week-end à Marseille est exceptionnelle à plus d'un titre. Près de 70 tableaux modernes issus d'une même collection, complète, mais également des bijoux, des pierres précieuses et de l'argenterie mises en vente samedi matin, et dimanche place aux voitures, objets d'art et mobilier. Le tout en provenance d'une propriété du sud de la France, une vente aux enchères dont Maître Fleck, le commissaire-priseur parle avec émotion : " Quand je suis entré la première fois dans ce château, j'ai été très surpris évidemment de ce que j'ai trouvé accroché au mur, mon cœur battait très vite et lorsque les héritières m'ont confirmé qu'elles me confieraient la vente, je me demandais si j'entendais bien."

Une collection de tableaux autour de Marseille et de la Méditerranée, des peintures très recherchées, comme La Corniche à Marseille par temps de Mistral de Jean baptiste Olive, Le Vieux Port, Marseille ou Notre Dame d'Albert Marquet, ou encore des œuvres de Bernard Buffet comme le célèbre Clown et La Cafetière bleue, mais également de très beaux tableaux d'Ambrogiani, des aquarelles de Raoul Dufy, des huiles de Verdilhan, et Charles Camoin, entre autres. Des œuvres pour lesquelles les enchères risquent de s'envoler : " Je sais sans trahir de secret que de nombreux collectionneurs marseillais sont intéressés, mais également beaucoup de galeries et d'amateurs d'arts internationaux" , explique Maître Fleck, qui poursuit : "J'aimerais bien que certains tableaux emblématiques restent à Marseille, mais il faut se dire que ces tableaux vont voyager et faire connaitre la Provence dans le monde entier, c'est bien aussi".

Pour acquérir une de ces œuvres, il va vous falloir casser la tirelire prévient le commissaire-priseur "par exemple le tableau d'Albert Marquet, Notre Dame de Paris est estimé entre 120 et 180.000 euros, et mise à prix à 50.000 euros pour Les ports de Marquet". Des estimations qui peuvent être multipliées par deux ou par trois. Il est toutefois possible de feuilleter le catalogue et de suivre la vente en live via interenchère.com . A noter que le mercredi 30 juin, c'est la cave à vins qui sera mise aux enchères, soit 2000 bouteilles, dont des grands crus.