Laval, France

C'est une vente rare : un tableau de l'artiste mayennais Charles Landelle est mis aux enchères ce samedi 17 février à l'hôtel des ventes de Laval. Il représente une fillette originaire d'Afrique du nord, une oeuvre de la période orientaliste du peintre. On trouve très peu de tableau de Charles Landelle dans les ventes publiques selon Didier Pillon, adjoint à la culture à la mairie de Laval et spécialiste de Charles Landelle : "Les tableaux comme celui-ci font partie des œuvres qui sont abouties et de qualité. On voit de temps en temps des études préparatoires et des dessins de ce peintre, mais un tableau de cette qualité là c'est assez rare en vente publique."

Une peinture estimée entre 5000 et 6000 euros

En plus de la rareté de cette oeuvre, Charles Landelle reste un artiste très recherché par les amateurs d'art. "Ça correspond à une peinture qui revient à la mode et puis les thèmes orientalistes sont vraiment très demandés", explique François Nugues, le commissaire-priseur qui dirigera la vente. Même si une vente aux enchères a toujours une part d'imprévisibilité, François Nugues est confiant : le tableau devrait partir à un bon prix. Il est estimé entre 5000 et 6000 euros.

La vente se tiendra ce samedi 17 février à partir de 14h30, à l'hôtel des ventes de Laval. En plus du tableau, près de 250 pièces sont mises aux enchères, principalement du mobilier datant des XVIIIème et XIXème siècles. À noter également une pièce exceptionnelle : une sculpture en marbre de la tête d'Aphrodite, la déesse grecque de l'amour. Elle est estimée à environ 30 000 euros.