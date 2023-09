Une vente aux enchères exceptionnelle dans un château sarthois

Il n'est pas fréquent de pouvoir déambuler dans un château et d'en repartir avec un secrétaire, une console ou encore un tableau. Dans quelques jours (le 17 et 18 septembre 2023) tout le mobilier du château de la Gidonnière à Lhomme, près de Montval-sur-Loir dans le Sud Sarthe, sera mis en vente aux enchères par la maison de ventes Daguerre Val-de-Loire. Au total, 600 lots seront proposés.

ⓘ Publicité

Tout à l'intérieur du château sera mis en vente aux enchères - Remora Paris

"De la cave au grenier, les propriétaires ont décidé de vendre l'entièreté de leurs objets. C'est en quelque sorte l'âme du lieu qu'ils ont possédé pendant plusieurs dizaines d'années. C'est très rare" souligne Maitre Malo de Lussac, le commissaire priseur. Il y aura donc l'ensemble du mobilier, des objets d'art, de l'argenterie, des services en porcelaine, des voitures de collection également dont une Tomaso Pantera de 1972 et même le matériel de jardin.

Le château de la Gidonnière à Lhomme - Remora Paris

Les enchères auront lieu au sein même du château, construit sous le règne de Louis XIII, qu'il sera possible de visiter pour la première et peut être la dernière fois. C'est donc une occasion à saisir estime Malo de Lussac : "Cela va permettre à tous ceux qui ont toujours rêvé de pousser les grilles de ce château de pouvoir enfin y entrer. La vente ayant lieu lors des journées du patrimoine, nous avons souhaité ouvrir le lieu, château et parc. Même si vous n'achetez rien, il faut venir. Vous allez être subjugué".

Le château de la Gidonnière a été construit sous le règne de Louis XIII (première moitié du 17e). - Remora Paris

Le château de la Gidonnière sera ouvert le samedi 16 septembre 2023 de 10h à 18h, et le dimanche 17 septembre de 10h à 12h. La vente aux enchères se tiendra en deux temps : le dimanche à 14h pour le mobilier et les objets d'art et le lundi à 14h pour les voitures de collection.