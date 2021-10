Une vente aux enchères historique au château de la Chardière à Chavagnes-en-Paillers

L'ensemble des biens du château de la Chardière, à Chavagnes-en-Paillers, sont vendus aux enchères vendredi et samedi. Plus de 600 lots sont proposés, dont de nombreuses archives des guerres de Vendée.

Une vente aux enchères exceptionnelle est organisée à Chavagnes-en-Paillers vendredi 29 et samedi 30 octobre. Le château de La Chardière se vide de l'ensemble de ses biens. Ce château appartient à la famille Suzannet, l'une des plus anciennes familles vendéennes. Elle est la descendante du général Constant de Suzannet, une grande figure des Guerres de Vendée.

Aujourd'hui, ses descendants n'ont plus les moyens d'entretenir le patrimoine familial et en attendant de se séparer de leur château, tout est vendu ou presque. Plus de 600 lots au total : œuvres et objets d'art, mobiliers, manuscrits, bibliothèques etc.

250 ans d'histoire vendéenne

L'histoire du château de la Chardière est étroitement liée à celle de Constant de Suzannet. Un homme à la vie romanesque. Militaire à 16 ans, devenu général en quelques années. Il est arrêté et emprisonné au Temple sur ordre de Bonaparte avant d'être transféré au fort de Joux (Doubs) d'où il s'évade. Vient alors le temps de l'exil en Allemagne, puis du retour en Vendée. Le général participe à la reconstruction du château de la Chardière, totalement brûlé par "les colonnes infernales". Réhabilité sous Louis XVIII, le général de Suzannet tombe en 1815 pendant la quatrième Guerre de Vendée.

Des archives militaires très rares

Parmi les pièces vendues aux enchères par ses descendants, un tableau estimé entre 5.000 et 8.000 euros. Il s'agit de son portrait, offert par Louis XVIII à son épouse. Il y a aussi la bibliothèque historique de la famille et ses 1.200 ouvrages. Enfin, les acheteurs pourront se disputer le précieux fonds d'archives du château. On y retrouve des lettres du général de Suzannet, ses états de service militaires, le récit de ses commandements, de son emprisonnement, ou encore de son exil. Des pièces extrêmement rares, témoins d'un pan de l'Histoire de la Vendée. Les musées et archives du département se positionnent d'ailleurs pour tenter d'acquérir certaines d'entre elles.

Les biens du château de la Chardière à Chavagnes-en-Paillers sont mis en vente. - Cabinet Beaussant Lefevre et associés