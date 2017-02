Une Victoire de la musique classique pour les Percussions de Strasbourg

Les Percussions de Strasbourg ont remporté une Victoire de la musique classique ce mercredi pour leur album "Burning Bright". Depuis 1959, ce laboratoire musical expérimente et innove à Hautepierre dans le domaine de la musique contemporaine.

De la joie et une grosse surprise pour les six musiciens des Percussions de Strasbourg ce mercredi soir. Ils étaient nommés pour la première fois aux Victoires de la musique classique et ils ont remporté le prix de l'enregistrement de l'année pour l'album "Burning Bright", composé pour eux par Hugues Dufourt et enregistré à Strasbourg, dans l’église Saint-Paul.

L'un des six musiciens, Minh Tam Nguyen, était à Paris pour la cérémonie. Il a reçu le prix en main propre, "sur le coup j'ai eu du mal à réaliser et encore maintenant c'est difficile".

Les autres musiciens ont regardé la cérémonie chez eux ou depuis le studio à Hautepierre. Cette année, pour la 24eme édition des Victoires de la musique, le jury a récompensé de la musique contemporaine. Un geste fort pour François Papirer : "Le fait que ce travail là, cette esthétique soit récompensée c'est peu commun en fait car la musique contemporaine elle est souvent décriée elle est souvent incomprise et là il se trouve qu'on nous a compris. Cela veut dire que le message que l'on fait passer depuis de nombreuses décennies et qui a été relayé par de nombreux musiciens, il arrive dans les mains du grand public".

Certains instruments ont été inventés par les musiciens © Radio France - Charlotte Jousserand

Un laboratoire musical depuis plus d'un demi-siècle

Depuis 1959, les Percussions de Strasbourg représente l'excellence dans le domaine des percussions classiques. Pour Thibaud Weber, arrivé il y a un an dans la formation, cet ensemble représente beaucoup : "C'est une sacrée chance, beaucoup de plaisir, depuis qu'on est tout petit et qu'on commence à jouer des percussions, on a vu des vidéos des Percussions de Strasbourg cela représente l'élite, le top niveau de la percussion classique. Pouvoir intégrer ce groupe, c'est vraiment un plaisir incroyable".

Pour faire le lien entre les différents musiciens, il faut "faire confiance aux copains" raconte Minh Tam Nguyen, et "il faut aussi répéter beaucoup, on met en place des signes, des respirations pour que en nous écoutant on ait l'impression de n'écouter qu'un seul instrument. Et quand cela arrive parfois, c'est magique, c'est ce qui s'est passé pour l'enregistrement de "Burning Bright".

Au lendemain de la remise de cette Victoire, les musiciens ont déjà repris les répétitions. Ils travaillent sur une œuvre composée pour eux il y plus de 30 ans, la Pléiade de Iannis Xenakis. Pour Minh Tam Nguyen, cela fait partie des missions des Percussions de Strasbourg de "continuer à faire vivre ce patrimoine de plus d'un demi-siècle, en plus de l'innovation, on doit faire vivre les 300 œuvres composées pour les Percussions de Strasbourg".

Le prochain concert des Percussions de Strasbourg c'est le 8 mars prochain au théâtre de Hautepierre à Strasbourg.