VIDEO - Un clip de promotion de Colmar avec Laetitia Bléger Miss France 2004 fait le buzz

Plus de 300 000 vues pour "l'invitation", une vidéo de promotion de Colmar, avec en vedette Laetita Bléger. On y voit Miss France 2004 déambuler dans la cité de Bartholdi. Un clip glamour et et dynamique qui fait le buzz. Il a été réalisé par une entreprise de communication strasbourgeoise.

La vidéo de "l'invitation" fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Sorti debut mai, ce clip de 2 minutes 40, réalisé par l'agence de communication strasbourgeoise "Auguste et Louise" et commandé par la ville de Colmar pour promouvoir la cité de Bartholdi, connait un réel succès. Il compte plus de 300 000 vues.

Je trouve le résultat très poétique, romantique et dynamique. Les réalisateurs ont fait un super travail ! " Laetitia Bléger, Miss France 2004

En vedette, Laetitia Bléger, née à Colmar. Dans ce clip, on voit Miss France 2004, déambuler dans les rues de la ville. Elle fait son jogging dans le Champ de Mars, on la voit au Carrousel, au Musée du Jouet, au Musée Unterlinden, dans le centre historique, déguster des vins d'Alsace et chez un fromager . Bref, cela retrace une journée d'une jeune femme à Colmar.

On y voit aussi de nombreux plans dans la "petite Venise", à l'ancienne douane, au marcher couvert et à la maison Pfister. Avec la technique du "Bullet Time", comme dans le film "Matrix", on voit aussi Laetita Bléger en lévitation, devant le musée Unterlinden et dans le centre historique.

De retour en Alsace depuis plusieurs mois, Laetita Bléger a accepté, avec plaisir, de travailler avec société "Auguste et Louise". "Les réalisateurs ont fait un super travail, j'étais très surprise en découvrant le clip", a souligné l'alsacienne.

"Laetitia Bléger donne beaucoup de glamour au film et lui apporte beaucoup de présence" : Yann Hoffbeck, le directeur de la création de la société "Auguste et Louise"

Le tournage du clip a duré 5 jours. Il a eu lieu au mois de mars. Les équipes de la société "Auguste et Louise" ont préparé bien en amont ce tournage. Ça a duré plusieurs mois. Il a fallu "s'imprégner" de la ville de Colmar. Yann Hoffbeck, le directeur de la création de la société de communication strasbourgeoise ne regrette pas le choix de Laetitia Bléger : " Dès qu'on lui a parlé de ce projet, elle a foncé. Elle s'est rendue extrêmement disponible pour travailler avec nous. Elle donne un glamour incroyable au film et lui apporte beaucoup de présence."

_"Ce clip est à la fois destiné aux Colmariens pour qu'ils soient fiers et leur ville et c'est aussi destiné aux visiteurs potentiels ":_Yves Hemedinger, le premier adjoint au maire de Colmar

Cette vidéo a été commandée par la ville de Colmar, elle a coûté 9 000 euros. C'est un véritable outil de promotion. " C'est un clip destiné aux Colmariens pour qu'ils soient fiers de leur ville. C'est aussi pour les visiteurs potentiels. On attend des retombées extérieures, ," souligne Yves Hemdinger, le 1er adjoint au maire.

Chaque année, la ville de Colmar attire 3 millions et demi de visiteurs.

