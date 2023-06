Une vidéo des déchets jetés par terre dans un cinéma du Mans récolte des milliers de vues

Un employé du cinéma Pathé du Mans a tourné une vidéo qui fait depuis le tour des réseaux sociaux : on y voit une salle jonchée de pop-corn, emballages et déchets, après la projection d'un film. "Franchement, vous trouvez ça normal ?" interpelle son auteur, Adrien Caillosse, également chroniqueur à France Bleu Maine. Il a reçu des dizaines de témoignages similaires. "C'est un manque de civisme" pour Eric, 66 ans, rencontré dans l'établissement mardi. "Quand on leur dit quelque chose, au mieux on se fait insulter".

ⓘ Publicité

Des friandises indispensables pour la rentabilité du cinéma

Pour Kévin, qui travaille au Pathé du Mans depuis six mois, nettoyer les salles, c'est normal, jusqu'à un certain point. "Moi là où je vais être un peu plus fâché, c'est quand il y a des dégradations comme des chewing-gums sur les sièges. C'est dommage pour les clients, parce que c'est de l'argent dépensé en confiserie. Et quand on voit que la moitié se retrouve par terre, on se dit finalement, quel intérêt pour eux, d'avoir dépensé de l'argent pour ne pas consommer". De là à interdire les confiseries pendant les projections ? "Si je n'ai pas de pop-corn, le cinéma n'est pas rentable, répond le directeur Luis Claro. C'est comme si vous demandiez à un restaurateur 'est-ce que vous allez arrêter de vendre de l'alcool, parce qu'il y a des accidents de la route après".