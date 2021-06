Une vingtaine de jeunes figurants recherchés pour le tournage en juillet d'un court-métrage à Chailland

Dans le cadre d'un tournage d'un court-métrage, du 12 au 26 juillet, à Chailland, les réalisateurs, de jeunes professionnels et étudiants en audiovisuel, et la mairie recherchent des figurants bénévoles, une vingtaine d'amateurs âgés de 8 à 19 ans.

Ce moyen-métrage, intitulé "Champs de Haine", aborde le sujet de l’adolescence à la campagne dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale : "nous suivons deux jeunes femmes qui ont des vies très différentes et en même temps bien similaires par certains égards, notamment dans leurs questionnements sur la place qu’elles occupent dans une société tourmentée, au bord de l’agonie. Cette agonie se manifeste par ce contexte d’entrée en guerre et de la défaite de la France face à l’Allemagne nazie. L’Histoire n’existe pas sans des milliers de gens qui la constituent ; sans Paris et ses habitants; sans le sud et sa zone libre et enfin sans la campagne et ses milliers de récits où la barbarie de cette sombre époque a réussi à gagner les villages les plus modestes".

