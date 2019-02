Une visite de la ville pour découvrir le métier de guide-conférencier

Dijon, France

Les guides conférenciers dijonnais ont organisé jeudi une visite de la ville, entièrement gratuite et ouverte à tous, à travers les différentes places de Dijon. Au programme : la place Wilson, celle de la Liberté ou bien encore la place Emile Zola.

Au delà de l'aspect culturel, l'objectif était de faire découvrir cette profession au grand public. "C'est un métier qui demande des connaissances, qui doivent sans cesse être à jour. Et on doit également pouvoir s'adapter à chaque public, être capable de vulgariser, avoir un vocabulaire adapté pour faire comprendre aux gens l'architecture par exemple. Bref, on ne s'improvise pas guide conférencier", explique Agnès Botté, conférencière du patrimoine.

Sur la place de la Liberté, à Dijon. © Radio France - Damien Mestre

Pour devenir guide, il faut d'ailleurs décrocher une carte professionnelle délivrée en préfecture. Un sésame obtenu après des études spécifiques, de niveau licence.

"C'est un peu une vocation", s'enthousiasme la guide Myriam d'Ussel, entre deux visites de places. "Même si je n'ai pas toujours fait ça, j'ai toujours aimé l'histoire de l'art. Ce qui me plait dans ce métier c'est la transmission, partager ce que j'ai appris. J'aime aussi ce principe d'avoir des groupes de visiteurs totalement différentes : des enfants, des personnes âgées... Des gens extrêmement érudits ou bien des novices à qui l'on peut faire découvrir des choses".

