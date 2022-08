Une visite ombragée au parc ornithologique de Saint-Hilaire-la-Palud

"On a à peu près 80 espèces d'oiseaux , 350 individus principalement des espèces observées ou observables dans le marais poitevin", détaille David Hervouet à la tête d'un groupe de visiteurs qui participent à l'animation "soigneur d'un jour". Un nouvelle activité proposée depuis 2021 au parc qui fête cette année ses 21 ans. "Les mardis et jeudis, les gens peuvent venir m'aider à donner à manger aux oiseaux. Tout le monde met le main à la pâte", poursuit-il.

"C'était bien mais après les mains ça sent pas bon parce qu'on a découpé des sardines", lance Alma, une jeune vacancière. Au passage du groupe, les cygnes chanteurs se font entendre. "Ils savent qu'au retour on leur donne un peu de lentilles", explique David.

Les mardis et jeudis de juillet/août vous pouvez devenir soigneur d'un jour. © Radio France - Noémie Guillotin

On sent la fraîcheur des arbres et de l'eau

En plus de trouver la visite "très intéressante, on a découvert plein d'oiseaux qu'on ne connaissait pas forcément", Olivier venu de Louin dans le nord Deux-Sèvres apprécie le cadre alors que le thermomètre grimpe à nouveau dans le Poitou : "On est à l'ombre donc ça va, on est très bien. On sent la fraîcheur des arbres et de l'eau".

La canicule ? "C'est pour ceux qui sont au bord de mer ou dans la plaine", insiste David du parc. "Nous dans le marais mouillé, c'est très ombragé, c'est très humide. C'est vraiment l'endroit parfait, on a au moins cinq degrés en moins", assure-t-il. Le site dispose également d'un embarcadère et propose des balades en barque, avec ou sans guide.

Les oiseaux mangent moins quand il fait très chaud

Mais ça ne veut pas dire que la chaleur et la sécheresse n'ont pas d'impact sur les oiseaux, au contraire. "On a eu deux morts lundi parce que forcément quand il n'y a plus d'eau dans les canaux... moi vraiment j'ai peur pour l'avenir. Il faut qu'on arrive à tous se partager cette eau", estime David. Des oiseaux qui mangent moins quand il fait très chaud, "c'est pour ça qu'on les nourrit bien avant la vague de chaleur".

De nouvelles espèces sont à découvrir cette saison : faisans argentés, faisans dorés, chevaliers combattants "l'un des plus beaux échassiers qui soit" pour le soigneur. Le parc accueille également une dizaine d'espèces de mammifères avec le mouton et le lapin du Poitou en nouveaux venus.

Après deux années perturbées par le Covid-19, David s'attend à "35.000 visiteurs cette année, ce qui est plus que 2019. Après on ne veut pas que ce soit une autoroute. Le marais poitevin ce n'est pas Disneyland", insiste-t-il.

