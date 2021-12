Une web série loufoque pour donner envie de venir en Creuse à Noël

Deux salariées de la communauté de communes Creuse confluence ont imaginé et tourné cinq vidéos humoristiques. Elles espèrent donner envie aux habitants et aux touristes de passer les fêtes de fin d'année en Creuse.

Les salariés de Creuse confluence se mettent en scène pour Noël. La communauté de communes a mis en ligne une web série qui nous emmène de Boussac à Toulx-Sainte-Croix en passant par les pierres jaumâtres et l'étang des Landes. Jusque-là, rien d'original ! Sauf que les deux chargées de communication qui ont tourné les clips ont imaginé un scénario loufoque.

Tout commence quand un mystérieux objet tombe dans le réservoir de pêche à la mouche de Grands-Champs. Deuxième bizarrerie : cet appeau, sorte de sifflet utilisé pour la chasse, produit un son très étrange... mélange de grognements et clochettes. Entre le conte, l'enquête et la parodie, les cinq épisodes mettent en valeur les différents sites touristiques du territoire. Le but est de faire découvrir le patrimoine culturel et naturel en dépoussiérant les traditionnels guides de tourisme.

Apporter de l'humour dans cette période un peu morose

"Dans cette période un peu morose, on voulait apporter un brin d'humour et de bonne humeur. Les retours sont très positifs", sourit Delphine Paulhan, du service tourisme de la communauté de communes. Elle a écrit le scenario et tourné la série avec Nolwenn Jouan, chargée de communication. Elles ont joué le jeu jusqu'au bout : "On est parties sans se mettre de frein. On a enfilé masque, palmes et tuba pour aller à Grands-Champs. Ca semble farfelu sur le papier, mais on voulait montrer le côté accueillant des Creusois et leur sens de l'humour."

De beaux panoramas du territoire ont été tournés grâce à un drone. - Creuse confluence

ECOUTEZ - Nolwenn Jouhan, l'une des deux salariées à l'origine du projet Copier

Attirer les touristes... et les Creusois

La web série intègre de beaux panoramas de la région, tournés avec un drone. De quoi en mettre plein la vue aux touristes, même si Noël est une période assez creuse, reconnait Delphine Paulhan : "Ce sont surtout les résidences secondaires et les résidences de famille qui vont rouvrir, on ne va pas se mentir. Mais on compte sur la viralité des réseaux sociaux pour que les amis des amis de notre audience aiment nos vidéos et aient envie de découvrir notre territoire."

Leur travail est aussi et surtout à destination des habitants. La web série s'accompagne d'un calendrier de l'Avent qui propose de découvrir une initiative par jour jusqu'au 25 décembre. On y découvre des idées de recettes des restaurateurs locaux, les dates des animations prévues pour les fêtes et des marchés de Noël, ou encore des idées d'ateliers à réaliser à la médiathèque ou la ressourcerie.

"On voulait mettre en lumière tout cela mais aussi tous les agents et les élus, le côté humain de la collectivité", explique Nolwenn Jouan. Comptables, personnels du cinéma ou de la piscine, personnels de crèche ou d'école : une bonne partie des cent salariés de la communauté de communes ont accepté de jouer leur propre rôle dans la série.

