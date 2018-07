Une webcam permet de zoomer et d'avoir une vue à 360° de l'Ardèche avec d'un côté la plage du grain de sel et de l'autre le village.

Saint-Martin-d'Ardèche, France

La webcam est en place depuis début juillet. Elle devrait augmenter le nombre de clics sur le site internet de l'office du tourisme de la communauté de communes du Rhône aux gorges de l'Ardèche. C'est un des objectifs de cette webcam. Il s'agit aussi de proposer de l'info avec la température de l'eau, le portrait des surveillants de baignade du jour sur les plages du grain de sel et du Sauze à Saint-Martin-d'Ardèche et du pont cassé à Saint-Just-d'Ardèche.

Une vue à 360° sur la plage et le village

La webcam permet une vue sur la rivière en amont et en aval du pont suspendu de Saint-Martin-d'Ardèche, sur la plage du grain de sel et sur le village. Il est aussi possible de zoomer.

Un widget eau

C'est une page sur le site de l'office du tourisme qui vous permet d'avoir chaque jour la température de l'eau, la couleur du drapeau, le portrait des surveillants de baignade des trois plages du Sauze et du grain de sel à Saint-Martin-d'Ardèche et du pont cassé à Saint-Just-d'Ardèche. Vous retrouverez également les dernières analyses d'eau effectuées par les pouvoirs publics.