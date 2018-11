Unesco : le reggae inscrit au patrimoine mondial de l'Humanité

Un comité spécialisé de l'Unesco, réuni dans la capitale de l’Île Maurice, Port-Louis, a tranché : le reggae rejoint ce jeudi la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Humanité. L'Unesco a souligné "la contribution" de cette musique jamaïcaine à la prise de conscience internationale "sur les questions d'injustice, de résistance, d'amour et d'humanité", et sa dimension à la fois "cérébrale, socio-politique, sensuelle et spirituelle".

Le reggae rejoint ainsi une liste de plus de 400 traditions culturelles (chants, danses, spécialités gastronomiques ou célébrations), qui vont de la pizza napolitaine au zaouli, la musique des communautés Gouro en Côte d'Ivoire. À la différence de celle du patrimoine mondial, cette liste n'est pas établie selon des critères "d'excellence ou d'exclusivité", d'après l'Unesco. Elle ne cherche pas à réunir le patrimoine "le plus beau", mais plutôt à représenter la diversité du patrimoine culturel immatériel.

Une candidature portée par la Jamaïque

Le reggae, dont la candidature était portée par la Jamaïque, a émergé à la fin des années 1960. Style musical issu du ska et du rocksteady, il a également intégré des influences du jazz et du blues d'Amérique. La musique est rapidement devenue populaire aux États-Unis et au Royaume-Uni, importée par les nombreux immigrés jamaïcains après la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est souvent revendiquée comme la musique des opprimés, abordant des questions sociales et politiques, comme la prison ou les inégalités.

Bob Marley, icône absolue du reggae

En 1968, c'est la chanson "Do the Reggay" du groupe Toots and the Maytals qui utilise pour la première fois ce nom de "reggae".

Ce sera ensuite grâce à Bob Marley, et son groupe the Wailers, que le reggae va connaitre un succès mondial. Des chansons comme "No Woman, No Cry" ou "Stir It U" vont faire le tour du monde.

Olivia Grange, la ministre de la Culture de la Jamaïque, a exprimé sa fierté, juste avant le vote du comité de l'Unesco : "c'est une musique que nous avons créée, qui a pénétré partout dans le monde".

Le comité se réunit jusqu'à samedi, sur l'Île Maurice, pour examiner 40 demandes d'inscription.