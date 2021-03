Unesco : une "signature" spéciale pour promouvoir la candidature du phare de Cordouan au patrimoine mondial

Un logo unique pour un monument unique. Le phare de Cordouan, situé au nord du Médoc en Gironde, s'équipe d'une "signature", c'est-à-dire un logo, destiné à promouvoir sa candidature au patrimoine mondial de l'Unesco lancée en 2016. Il a été dévoilé ce 12 mars.

Cette "signature" en forme de "C", comme Cordouan, représente aussi "la couronne en bas du phare", explique Hervé Goasguen, directeur adjoint de la Direction de la mer Sud-Atlantique. "Les rayons qui partent dans tous les sens rappellent le rayonnement de la lumière vers tous les points de l'horizon, comme celle d'un phare", détaille-t-il. Et les "deux épaisseurs" que l'on peut apercevoir sur ces rayons "rappellent les deux périodes de construction de Cordouan, en 1611 et en 1790, lorsque la grande tour" de 68 mètres de haut a été construite, complète Hervé Goasguen. Enfin, la couleur "sable doré" a été choisie en référence au statut du phare, construit "pour marquer la présence du royaume de France aux confins de l'Aquitaine, mais aussi parce que Cordouan est sur un platin rocheux autour duquel bougent des bancs de sable."

Mais cette signature est aussi là pour anticiper "l'intérêt important" pour le "roi des phares" que générerait une inscription au patrimoine mondial de l'Unesco. C'est ce qu'explique Pascale Got, présidente du SMIDDEST (Syndicat mixte pour le développement durable de l’estuaire de la Gironde) : "On attendrait 35% de visiteurs supplémentaires et l'image du phare serait forcément réutilisée, donc nous essayons de le protéger pour éviter une utilisation trop débridée de son image", explique-t-elle. Cette signature est également pensée pour "illustrer les valeurs d'authenticité, d'universalité, de technologie ... pour lesquelles il est reconnu et sur lesquelles on s'est engagé auprès de l'Unesco", conclut Pascal Got.

Le comité international de l'Unesco doit se réunir en juin ou juillet 2021 pour étudier la candidature du phare de Cordouan et décider de l'inscrire ou non sur la liste du patrimoine mondial.