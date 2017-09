Unique en son genre, l'escape game du parc minier Tellure fait le plein

Depuis avril, à Sainte-Marie-aux-Mines, le parc Tellure propose un escape game dans ses anciennes mines d'argent.

"Ça fait un peu flipper", lance Stéphanie en pénétrant dans la galerie. Casque vissé sur la tête, lampe frontale allumée... Pendant de longues minutes, elle et ses trois comparses parcourent la mine du parc Tellure à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Le noir est complet et la température ambiante ne dépasse pas les 10°C... quand soudain un grand bruit leur indique que la galerie s'est écroulée derrière eux. "Nous sommes coincés ici, je compte sur vous pour nous faire sortir", leur explique Blandine, le maître du jeu. Depuis son ouverture au mois d'avril, l'escape game du parc minier Tellure, à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), fait le plein.

Des visiteurs d'un nouveau genre

Creuser le sol pour trouver une clé, ouvrir une salle secrète, décrypter un code... Le but est le même que dans n'importe quel escape game : trouver la sortie en résolvant une série d'énigmes. Nos quatre aventuriers termineront l'expérience en moins d'une heure. Une performance, quand on sait que seuls 30% des candidats arrivent au bout.

Reportage avec des candidats à l'escape game du parc Tellure Copier

"L'expérience d'un escape game sous terre déconnecte complètement les candidats", souligne Xavier Rustenholz, le directeur du parc et directeur de l'office de tourisme du Val d'argent... qui a vu arriver sur son site de tous nouveaux visiteurs. "Les escapers sont jeunes, explique-t-il. Ils ne seraient pas venus pour visiter un site minier avec une connotation muséographique."

Grâce à l'escape game, certains jeunes se sont essayés aussi au parcours de spéléologie. Ça nous a fait une bulle d'oxygène pendant toute la saison.

En août, le parc Tellure a accueilli plus de 10.000 visiteurs, un record. Il table sur une saison à plus de 30.000 visiteurs. Comptez de 18 à 23 euros par personne pour un escape game. Des créneaux sont disponibles sur réservation les vendredi, samedi et dimanche.