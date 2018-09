View this post on Instagram

Peut être que 2017 m'a apporté un nouvel appartement avec Juliette, une stabilité au boulot ainsi qu'un voyage en Crète . Mais ce dont je suis le plus fier c'est ma demande en mariage . En effet nous allons nous marier en Juillet 2019! 😁😃🎉❤️💍. #bonheur #veryhappy #mariage #2017 #2018 #mariage2019 #demandeenmariage #retrospective #newappartment #newlife #voyage #bague #diamond #diamant #heart #coeur #lego #brick #pickoftheday #instagood #amourdemavie