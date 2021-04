Les caméras ont envahi Montreuil-sur-mer pour le tournage du film réalisé par Tristan Séguela "un homme heureux" au casting de cette comédie : Fabrice Luchini, Philippe Katerine, Artus et Catherine Frot. Reportage.

Fabrice Luchini et Philipe Katerine en tournage à Montreuil-sur-Mer

Fabrice Luchini et Philippe Katerine sur la place du marché de Monteruil-sur-Mer

"Un homme heureux" c'est le titre du film qui se tourne actuellement à Montreuil-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Fabrice Luchini y joue un maire en campagne électorale, Philippe Katerine son premier adjoint, Artus son responsable de communication. Catherine Frot est également à l'affiche de cette comédie réalisée par Tristan Séguela.

Le local de campagne du candidat Jean Leroy joué par Fabrice Luchini © Radio France - Emmanuel Bouin

Sur la place Charles de Gaulle, les équipes techniques ont reconstitué un marché, tout y est, le primeur, le boucher, le boulanger... Une quinzaine de commerçants sont venus pour l’occasion " C'est impressionnant de voir autant de personnes, tout le monde à son rôle et ça fonctionne parfaitement " remarque Jacques.

Il y a les spectateurs derrière les barrières et les figurants devant les caméras, une quarantaine au total. Ludivine habite à quelques kilomètres de Montreuil-sur-mer elle a été choisi par la production. " On nous a demandé de ne pas regarder la caméra et de faire nos courses normalement"

Artus sur le tournage du film "un homme heureux" à Montreuil-sur-Mer © Radio France - Emmanuel Bouin

Les acteurs sont dans la ville du Pas-de-Calais jusqu’à la fin du mois de mai l’occasion pour eux de découvrir le Nord et le Pas-de-Calais. "Je ne connaissais pas Montreuil-sur-Mer, c'est un manque, j'ai des lacunes" confie avec le sourire l'acteur et comique Artus.