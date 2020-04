"Ur pezh koll eo koll Jacques Pellen" eme ar ganerez Annie Ebrel

Ar gitarour mil vrudet Jacques Pellen zo aet d'an anaon d'ar Meurzh 21 a viz Ebrel. B'an ospital e Brest e oa abaoe teir sizhunvezh, klañv gant ar c'horonavirus. 63 bloaz e oa. Ar ganerez Annie Ebrel he deus anavezet mat anezhañ. Selaouit he zestenn.

D'ar Meurzh 21 a viz Ebrel 2020 eo aet d'an anaon ar gitarour Jacques Pellen. 63 bloaz e oa an hini marvet e ospital Brest goude bezañ bet klañv gant ar c'hovid-19. Ur soner gitar ampart e oa Jacques Pellen. Mil anavezet e oa bet adalek 1988 gant e raktres Celtic Procession. Goude-se en doa labouret gant ur bern arzourien amañ e Breizh ha pelloc'h ivez evel Kristen Noguès, bet e vignonez betek he marv e 2007, Dan Ar Braz, Soïg Sibéril, Ricardo Del Fra pe Annie Ebrel. E 2018 en doa embannet ur bladenn diwezhañ anvet A-hed an aber gant Paker Prod. O labourat war ur bladenn nevez e oa.

Annie Ebrel a anaveze Jacques Pellen abaoe muioc'h eget 25 bloaz. Tro he doa bet da ganañ gantañ kant mil gwech. "Buhez Jacques 'oa ar sonerezh" emezi "anvet a rae tout, a bep seurt stumm. Leun a ouiziegezh hag ar garantez 'noa evit ar sonerezh." Fromet eo ar ganerez da welet ur mignon hag ur soner ampart da vont d'an anaon "_n'eus den ebet da son' gitar eveltañ_, ur stumm dezhañ e-unan, pinvidik, kaer ha don."

Gallout a rit selaou atersadenn Annie Ebrel o komz eus marv Jacques Pellen.

