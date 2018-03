Gard, France

Bis repetita sur le parquet entre Nantes et Nîmes.

Voilà ce qu'a décidée la commission chargée d'étudier la réclamation de l'USAM après le match de quart de finale de la Coupe de France il y a une semaine qui avait vu l'élimination des Nîmois sur le fil (27 à 26). Une élimination contestée par les dirigeants du club.

La @ffhandball vient de rendre son verdict suite à la réclamation posée par le club concernant le quart de finale de Coupe de France face au @HBCNantes .

Les 10 dernières minutes seront donc à rejouer pour les deux équipes au score de 22-23 pour la #GreenTeam ! — USAM Nîmes Gard (@USAMNIMESGARD) March 16, 2018

Une décision rarissime

Cette décision est surprenante tant elle est rarissime. Il faudra reprendre le chrono à la 49ième minute de jeu.

En cause, l'action qui a permis aux Nantais d'égaliser à 23-23 alors qu'ils se trouvaient à un joueur de trop sur le terrain. Romaric Guillo, sorti pour reprendre de la résine, est revenu en jeu sans s'apercevoir que Dragan Pechmalbec qui avait marqué sur cette action avait pris sa place. Et ni la table de marque, ni les arbitres ne s'en étaient rendu compte non plus.

Sauf que 8 joueurs sur le terrain au lieu de 7, les dirigeants Nîmois avaient vu rouge, sur le banc David TEBIB le président du club était furieux.

Un match très court pour en découdre

Les Nîmois retrouveront donc le HBCN pour le match le plus court de leur carrière. À noter encore que les Nantais débuteront cette fin de match à 6, en raison de l’exclusion temporaire de deux minutes d'un de leurs joueurs.

En cas de qualification de le Green Team (équipe France Bleu Gard Lozère) l'USAM recevra le deuxième week-end d'Avril les montpelliérains du MHB.