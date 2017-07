USAP : le calendrier Pro D2 2017/2018 dévoilé

La ligue Nationale de Rugby a dévoilé ce dimanche le calendrier des prochaines saisons de Top 14 et de Pro D2. L'USAP débutera l'exercice 2017/2018 avec la réception de Bayonne le mois prochain. Premier derby début septembre avec un déplacement à Carcassonne.

L'USAP sait désormais à quoi s'en tenir. La LNR a dévoilé ce dimanche à la mi-journée les affiches de la prochaine saison de Pro D2.

Et les Sang et Or débuteront leur saison sur les chapeaux de roues avec la réception de Bayonne lors de la première journée (weekend du 19 août). Le premier bloc sera d'ailleurs plutôt relevé avec un déplacement à Colomiers, la réception de Montauban et deux chocs face à Carcassonne et Béziers.

Les supporters cocheront également sur leur agendas les dates des deux derbies contre Narbonne : les weekends du 20 octobre et du 22 décembre pour bien terminer l'année.

Le dernier match de la phase régulière, à la mi-avril, se déroulera à Aimé Giral contre Carcassonne.