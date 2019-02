Usine Utopik : sept grandes sculptures d'animaux quittent Tessy-Bocage pour le sud de la France

Nicolas Koch, Xavier Gonzales et trois autres sculpteurs ont réussi à créer et livrer sept sculptures d'animaux sauvages en moins d'un mois.

Tessy-sur-Vire, France

Un rhinocéros de plus quatre mètres d'envergure, un crocodile prêt à bondir et un couple de lions avec leurs lionceaux : en tout, ce sont sept sculptures d'animaux, en taille réelle, qui ont quitté Tessy-Bocage jeudi 7 et vendredi 8 février, direction le sud de la France. Ces statues en bois et en métal, vont bientôt orner un parc de La Garde dans le Var.

La Ville de la Garde a commandé sept statues d'animaux en taille réelle. © Radio France - Lucie THUILLET

Après le désistement d'un premier artiste, la commune de La Garde a contacté Nicolas Koch, sculpteur à Avranches pour réaliser un vrai défi : créer ces sept sculptures en moins d'un mois. L'artiste s'est alors tourné vers l'usine Utopik, le centre d'art contemporain de Tessy-Bocage qui a prêté son atelier et formé un groupe de cinq sculpteurs pour livrer les animaux à temps. Défi relevé !