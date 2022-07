UT4M : Fatigue et satisfaction à l'arrivée de l'Ultra-Trail des 4 Massifs à Grenoble

La place Victor-Hugo de Grenoble a vibré ce week-end au rythme des arrivées des coureurs de l'UT4M. Après 40, 100, ou même 160 km de course avec jusqu'à 11 500m de dénivelé positif, le passage de la ligne était synonyme de soulagement et de repos bien mérité.

Sous les acclamations du speaker et des spectateurs, Sylvain Court franchit enfin la ligne d'arrivée sur la place Victor-Hugo à Grenoble ce dimanche 24 juillet. Après les massifs du Vercors, du Taillefer et de Belledonne, il vient de boucler celui de Chartreuse, complétant ainsi le Challenge 160 en première position. Les jambes un peu raides, il ne cache pas son soulagement : "Clairement soulagé d'en avoir fini, sur la fin on rêve de boire du frais. Dans la descente de la Bastille, _on s'imagine avec une bonne glace_, un bon sorbet pour se rafraichir, et puis se mettre les jambes dans l'eau un peu aussi". Malgré la fatigue, il regrette quand même que l'épreuve ait du être amputée dans le massif du Taillefer en raison de la météo vendredi.

Une véritable épreuve, à la fois physique et mentale.

Comme lui, beaucoup de coureurs arrivent fourbus. Il y a ceux qui ont fait 40km aujourd'hui dans le massif de la Chartreuse et ceux qui bouclent un parcours de 100 voire 160 kilomètres. Venu de Bretagne, Pierrick, le dos courbé et les mains sur les genoux, reconnait qu'il en a bavé : "Les pieds en compote un peu, les jambes, les genoux... Je n'ai pas l'habitude de faire autant de montagne. J'ai de grosses ampoules, mal au talon, les cuisses bien entamées aussi... Et puis bien sûr la fatigue, on est réveillés depuis 4h et demi hier".

Beaucoup de fatigue pour les coureurs de toutes catégories après la ligne d'arrivée. © Radio France - Bastien Roques

Malgré les fortes températures sur l'Isère cette semaine, peu ont sérieusement eu à se plaindre de la chaleur. Le Massif de Belledonne, en revanche, a donné du fil à retordre à beaucoup. "Cette grande descente, technique, dangereuse, très longue, on en a bien bavé, _ça durait des heures et des heures_, on était contents d'arriver en bas", raconte Dimitri, accueilli par toute sa famille sur la ligne d'arrivée. "On a douté sur le fait d'y arriver. A un moment donné, je pense que tout le monde doute, certainement, mais clairement Belledonne c'était hardcore", ajoute Soumina, une Belge qui a bouclé le 100 Master avec son compagnon. "Mais c'était génial ! Dur, mais génial !"

Soumina et Christophe, un couple de Belges, ont réalisé le Master 100 ensemble de bout en bout, en un peu moins de 28 heures et 30 minutes. © Radio France - Bastien Roques

Plein les jambes, mais aussi plein la vue

Néanmoins, l'UT4M restera une superbe expérience pour beaucoup de coureurs. Fabrice a été fasciné par la vue en descendant le massif de Chartreuse : "Franchement, quand on monte, là, à partir de Chamechaude jusqu'au sommet, et redescendre sur le Sappey, les vues sont vraiment superbes, en plus c'était le lever du jour, c'était magnifique !"

Dimitri a pu compter sur le soutien de sa famille, qui l'attendait avec impatience derrière la ligne d'arrivée. La descente du massif de Belledonne fut pour lui la plus grosse épreuve. © Radio France - Bastien Roques

Objectif rempli donc pour Sébastien Accarier, le directeur de course et fondateur de l'UT4M : "Beaucoup de coureurs sont ravis d'avoir découvert nos massifs, c'est ce qu'on recherche. On est convaincus d'habiter sur un territoire qui vaut le coup, et _c'est ce qu'on a envie de partager avec eux_. Là on a pu envoyer des caméramans, donc on va pouvoir en profiter, et faire profiter les gens qui n'ont pas encore eu la chance de venir chez nous, pour leur donner envie aussi".