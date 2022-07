UT4M : le 160 Xtrem pour Alexandre Boucheix, le Savoyard Stéphane Evêque Mourroux remporte le 100 Master

Il est 19h30, ce samedi 23 juillet quand Alexandre Boucheix déboule au coin de la place Victor Hugo. 174 km de course, avec plus de 11 000 mètres de dénivelé positif dans les pattes, il fait le tour de la place, et prend même le temps de saluer le public avant de sauter à pieds joints sur la ligne d'arrivée. Lui qui avait du se contenter de la troisième place l'an passé, le voilà désormais vainqueur de l'épreuve reine de l'UT4M : le 160 Xtrem.

Malgré les blagues qu'il trouve la force de faire au micro du speaker, ses traits tirés trahissent sa fatigue, inévitable après une telle épreuve. "Je suis extrêmement fatigué, mais aussi très content. Est-ce que le "très content" compense le "fatigué" ? Oui, clairement !", exulte-t-il. Et pourtant, lui se voit déjà prendre le départ d'une autre course de l'UT4M dès ce dimanche : la Chartreuse 20. Une petite portion du parcours qu'il vient de boucler, "pour courir avec les copains", 20km qui semblent être une broutille à ses yeux.

Entre intempéries et égarements, des succès arrachés dans la douleur

Sa course n'a pourtant pas toujours eu des airs de promenade de santé. En particulier dans le massif de Belledonne quand la pluie est venue s'en mêler : "Je ne m'y attendais pas, on était plutôt sur des vigilances canicule. Et de fait on a eu très chaud au départ et à l'arrivée. Mais _dans Belledonne il s'est mis à tomber une énorme averse_. Ca m'a fait passer d'un état ultra-chaud à ultra-froid. Il n'y avait plus personne, je n'arrivais pas à articuler. Alors je me suis assis sur un caillou en attendant que ça revienne. Je crois que c'était vraiment ça le pire moment".

Des galères, Stéphane Evêque Mourroux aussi en a connu. Le Savoyard a franchi la ligne quelques minutes après Alexandre Boucheix, mais en bouclant lui un autre parcours, le 100 Master. Un parcours qui l'a notamment fait passer par Chamrousse où il s'est égaré : "Je me suis perdu sous la croix de Chamrousse et je suis revenu, j'avais une vingtaine de personnes à reprendre. Mentalement c'était très difficile, j'étais à deux doigts de dire : "J'arrête, je repars sur Chamrousse et je redescends". Mais j'ai quand même continué, _rien lâché jusqu'au bout_, et j'ai gagné" ! Ce dimanche 24 juillet, de nombreux coureurs afflueront à nouveau sur la place Victor Hugo, point d'arrivée, de plusieurs parcours, en particulier le 160 Challenge.