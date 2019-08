UTMB : Xavier Thévenard, le tenant du titre, participera à l'édition 2019 avec son petit frère

Chamonix, France

Sur les réseaux sociaux, Xavier Thévenard l'a annoncé : pour lui l'édition 2019 de l'UTMB "sera belle et bien différente des autres". Et pour cause, il va courir aux côtés de son petit frère, Jean Marie, qui a deux ans de moins que lui. L'idée le réjouit, mais à ses yeux, ça n'a rien d'inattendu.

"On partage pas mal de choses, et on court souvent ensemble", confie le dernier vainqueur de l'UTMB. "Depuis gamin on fait des séances ensemble !"

Xavier et Jean Marie Thévenard dans le top 10 sur le 90 km du Mont-Blanc

Au mois de juin, les deux frères avaient déjà couru ensemble sur le 90 kilomètres du Mont-Blanc. Si Xavier avait remporté la première place, Jean Marie s'était illustré en arrivant en 6ème position.

Sur l'UTMB, ils comptent bien faire quelques kilomètres ensemble, mais ils se l'ont déjà promis : pas question de s'attendre. "Il ne faut pas qu'il y ait de frustration à la fin de l'événement", explique Xavier Thévenard. "Si l'un de nous est en meilleure forme, qu'il file devant ! Et ça me ferait bien plaisir que ce soit mon frangin."

"Il faut savoir dans quoi on s'engage" - Xavier Thévenard

Deux Thévenard seront donc sur la ligne de départ des 170 kilomètres. Le reste de la famille sera derrière les barrières pour les encourager. "Ça apporte beaucoup de motivation" se réjouit le Jurassien de 31 ans. "C'est aussi pour ça que j'aime cet événement. C'est près de la maison, on fait le tour du Mont-Blanc, on traverse trois pays."

Cet événement, Xavier Thévenard le prépare depuis un an. Pour lui, "il faut savoir dans quoi on s'engage, être prêt à s'entraîner des journées entières et savoir pourquoi on est sur la ligne de départ, que ce soit pour nous ou pour les autres".

Une édition sans François D'Haene nu Kilian Jornet

Avec sa victoire lors de l'édition précédente et l'absence de grands trailers comme le Français François D’Haene ou l'Espagnol Kilian Jornet, Xavier Thévenard fait partie des favoris de cette 17eme édition. Mais le sportif garde la tête froide.

Pour lui, c'est une épreuve particulière. "Chacun a sa chance parmi les élites. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer, il y a tellement d'obstacles sur le parcours. Je vais faire du mieux possible, avec une bonne gestion, et on verra le résultat. L'important c'est de franchir cette ligne d'arrivée et d'être satisfait de sa course."

Le départ de la course sera donnée à 18 heures depuis Chamonix.