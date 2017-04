Uzès : les travaux pour enlever la mosaïque romaine ont débuté

La dépose de la mosaïque d'Uzès a débuté ce mardi. L'opération, indispensable pour préserver la fresque, va durer quinze jours. La mosaïque sera ensuite transportée et conservée à Nîmes. La Région souhaite la restaurer et la réinstaller à Uzès. Une concertation va être lancée.

C'est parti pour quinze jours de travail à Uzès ! La dépose de la mosaïque, vieille de 2.000 ans, a débuté ce mardi. Une fois enlevée, la fresque sera conservée dans les réserves du Ministère de la Culture à Nîmes, avant, peut-être, d'être restaurée, puis réinstallée à Uzès.

C'est en tout cas la volonté de la Région qui s'apprête à lancer une concertation avec la direction régionale des affaires culturelles (DRAC), la mairie d'Uzès et les associations locales de défense du patrimoine.

"Il faut un site adapté"

"Ce qui est certain c'est qu'il faut trouver un site adapté car sur ce site, cela pose des problèmes de sécurité par rapport à l'accès pompiers du lycée Charles Gide," précise Fabrice Verdier, conseiller régional gardois, "il est aussi difficile d'accueillir les visiteurs, or notre objectif c'est que tous ceux qui viendront voir cette mosaïque exceptionnelle puissent le faire dans de bonnes conditions. Pour cela il faut un site adapté".

La mosaïque de 60 m2 va être entièrement enlevée pour être transportée © Radio France - Viviane Le Guen

De leur côté, plusieurs associations locales défendent le projet d'un centre archéologique sur le lieu de la découverte. "Il n'est pas question de perturber les travaux du futur internat" plaide Didier Riesen, de l'association PrimaVera, "on doit pouvoir gérer un problème de circulation, cette mosaïque est un monument exceptionnel, c'est l'acte de naissance de la ville d'Uzès, donc cela mérite une réflexion avec des architectes, on pourrait sanctuariser 200 ou 300 mètres carrés et faire un pôle éducatif autour d'un centre archéologique".

L'entoilage, première étape de la dépose de la mosaïque © Radio France - Viviane Le Guen

Un compromis est possible selon Fabrice Verdier : " on peut étudier la possibilité dedéplacer la mosaïque de 20 mètres, de façon à ce qu'elle reste sur le site de l'ancienne gendarmerie, mais n'empêche pas l'accès des pompiers. Tout cela doit être étudié avec les contraintes techniques, réglementaires et sécuritaires".

La Région va lancer une consultation pour désigner l'entreprise qui restaurera la mosaïque. On ne saura pas avant le mois de septembre où elle sera précisément réinstallée à Uzès.