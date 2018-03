Uzès, obtient trois étoiles dans l'édition 2018 du guide Vert Michelin Languedoc-Gorges du Tarn qui est sorti ce mardi. Un guide qui couvre le Gard, l’Hérault et la Lozère. Avec Honfleur et Sarlat, la cité ducale rejoint le cercle très fermé des villes distinguées par le guide Michelin.

Uzès, France

Uzès, "vaut le voyage", la signification de la troisième étoile que la cité ducale vient d'obtenir dans l'édition 2018 du guide Vert Michelin Languedoc-Gorges du Tarn qui sort ce mardi. Uzès - vaut donc le voyage - et surtout rejoint le cercle très fermé des villes de moins de 10.000 habitants ayant trois étoiles. Figurer aux cotés de Honfleur et de Sarlat, ce n'est pas rien et autant dire qu'on en est extrêmement fier.

C'est aussi la ville avec le concours de tous qui a œuvré pour cette troisième étoile.

Jean-Luc Chapon, maire d'Uzès. Copier

Trois étoile pour Uzès, ce sont également ses efforts pour développer le secteur sauvegardé qui est de 40 hectares.

140.000 personnes fréquentent chaque année l'office de tourisme du Pays d'Uzès. Cette ville à la campagne de 9.000 habitants compte 12 banques, 60 restaurants, 260 commerces, sa célèbre journée de la truffe ou son festival de la nouvelle danse. Sans parler de son duché et des 1.200 places d'hébergement.

C'est aussi la qualité de l'accueil que nous distinguons mais les trois étoiles sont réévaluées chaque année.

Philippe Orain, directeur éditorial des guides verts Michelin. Copier