Yonne : ils reconstruisent d'anciennes cabanes de vignerons, en pierres sèches

D’anciennes cabanes de vignerons se cachent dans les sous-bois d’Accolay. Ces cabanes en pierres sèches datent du XIXème siècle et elles sont en train de disparaître. Un groupe de retraités a donc décidé de les reconstruire.

Jean-Marc Lagarde et ses trois amis ont dû enfiler leurs chaussures de marche. Ils se dirigent vers une cabane en pierres sèches qui n’est pas facile d’accès. Pour l’atteindre, il faut traverser un champ. « Celle-ci est un petit peu ovale. On tient debout, elle fait à peu près 1m80 au milieu. Ce n’est pas très grand. Ces cabanes servaient juste à entreposer les outils, à se protéger en cas d’orage, et puis, pour le repas du midi lorsqu’il ne faisait pas beau. Cela évitait aux vignerons de redescendre dans la vallée et puis, de remonter après », explique Jean-Marc.

Depuis une dizaine d'années, il ramasse des pierres. Elles sont posées une à une et doivent tenir sans aucun liant, ni ciment ni mortier.

« Ce sont des cercles de pierres et on monte en gradins jusqu’en haut » - Jean-Marc Lagarde

Jean-Marc, aidé de ses amis, a déjà redonné vie à une dizaine de cabanes © Radio France - Aurore Richard

Pour retaper une cabane, ces passionnés mettent à peu près une année. Désormais, ils sont six dans l’équipe, quatre hommes et deux femmes. Ils retrouvent même un peu de leur jeunesse, au contact de la vieille pierre. « On dit toujours, faut bouger, alors je bouge. C’est un genre de sport qui ne fait pas de mal », souligne Jean, 84 ans.

Préserver le patrimoine d'Accolay

Ils profitent d’un moment entre copains, de la nature mais ce n’est pas tout. Ils participent aussi à sauver un morceau de patrimoine. « Dans les années 2000, il n’y avait presque plus rien. J’ai donc pris conscience qu’il fallait peut-être continuer ce qu’avaient fait mes prédécesseurs. J’espère qu’il y aura un petit jeune, un enfant d’Accolay, pour prendre la suite parce qu’on ne va pas être là pendant des années et des années », confie Jean-Marc.

Aurore Richard a suivi ceux qui reconstruisent des cabanes en pierres sèches Copier

Tous ensemble, ils comptent restaurer encore une ou deux cabanes. La prochaine se trouve entre Cravant et Accolay. C'est un nouveau défi pour cette équipe.