V and B Fest' : "On a déjà booké pas mal d'artistes pour 2023" annonce le directeur du festival

Les organisateurs du V and B Fest' revendiquent 120 000 festivaliers dont 90 000 sur le site payant ce week-end au domaine de la Maroutière à Château-Gontier-sur-Mayenne. La deuxième édition de l'évènement a été un succès avec des stars comme Gims, Calogero ou Martin Garrix sur scène. "Toutes les équipes sont heureuses, fatiguées, mais vraiment heureuses", souligne Damien Jahier, le directeur du V and B Fest'.

L'organisation du prochain festival a débuté. "On a déjà booké pas mal d'artistes pour 2023. L'idée, c'est de faire la même chose, essayer d'avoir une programmation qui plaît à tous et garder ce côté très éclectique et varié qu'on a pu avoir, développer différents styles de musique." Le directeur veut aussi améliorer le confort des festivaliers avec un meilleur réseau téléphonique, un accès et une sortie du site facilités, sans augmenter la jauge.

Reste à voir comment le nouveau temps fort de la culture dans le département va cohabiter avec les autres festivals mayennais, associatifs pour la plupart. "On assiste depuis au moins une grosse décennie à une augmentation très importante des cachets artistiques, analyse Nicolas Moreau, chargé de mission actions artistiques à Mayenne Culture. Les têtes d'affiche sont de plus en plus difficiles à accueillir parce que très très chères."

Le modèle économique des festivals associatifs aujourd'hui il tient. Mais combien de temps il va tenir face à des entreprises privées qui ont des moyens très importants, face à un monde musical qui est de plus en plus concentré, où l'argent et les contraintes économiques sont très fortes ? C'est une vraie question et on peut quand même être un peu inquiet ou en tout cas vigilant par rapport à l'avenir des festivals associatifs. Je pense que le V and B Fest' est une très bonne chose pour le département mais on a aussi besoin de festivals qui ont d'autres dimensions et qui sont bénévoles, associatifs.

Damien Jahier parle de discussions pour s'entraider entre festivals mayennais, notamment pour mutualiser du matériel ou des compétences. "L'idée, c'est d'essayer de bosser ensemble, de faire rayonner notre Mayenne au niveau de la culture rurale. Je pense vraiment qu'il vaut mieux prendre cet axe de réflexion que de parler de concurrence."