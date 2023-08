V and B Fest' : près de 120.000 festivaliers présents tout le week-end pour cette troisième édition

Après trois jours de festival, l'heure est au bilan pour le V and B Fest' de Château-Gontier-sur-Mayenne, dans le Sud-Mayenne. Près de 120.000 festivaliers ont été recensés sur les trois jours sur le domaine de la Maroutière, autant sur le festival que sur le Village. Les organisateurs l'ont annoncé ce dimanche, la fréquentation est pratiquement la même que l'année dernière pour cette troisième édition.

"Le site peut nous permettre de faire ce qu'on veut"

La question maintenant qui se pose, est-ce possible d'augmenter la jauge ? Peut-il y avoir encore plus de monde pour les prochaines éditions ? Et bien, c'est possible selon Damien Jahier, le directeur et programmateur du festival. "Le site peut nous permettre de faire ce qu'on veut, après l'idée n'est pas de s'enflammer et de se dire qu'on peut talonner le plus gros festival de France, ce serait très hautain de notre part", explique-t-il. Le directeur préfère consolider ce qui a été fait et "continuer d'apprendre". "On ne va rien se refuser si on veut agrandir le site pour amener un peu plus de confort sur le site", ajoute Damien Jahier, "mais l'idée n'est pas de se dire qu'on veut être les plus beaux et les plus forts, ce n'est pas la volonté du festival".

Et selon lui, l'organisation n'a pas de limite de jauge et pourrait même étudier la possibilité de faire d'autres scènes à l'avenir. La prochaine édition du festival aura lieu du 23 au 25 août 2024.