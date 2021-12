V and B rachète le domaine de la Maroutière pour son festival de musique

Le groupe V and B annonce l'acquisition du domaine de la Maroutière, afin d'y organiser son festival de musique V and B Fest'. L'évènement n'aura plus lieu en septembre, mais fin août.

C'est le festival de musique en Mayenne qui a la plus forte affluence (35.000 spectateurs en 2019). Le V and B Fest' annonce qu'il n'aura plus lieu à l'hippodrome de Craon, mais à Château-Gontier-sur-Mayenne. V and B a en effet racheté le domaine de la Maroutière, et utilisera le site de l'ancien hippodrome pour organiser son V and B Fest'.

Le groupe mayennais souhaite "redonner vie" à ce lieu. "Notamment grâce à divers évènements publics et privés qui seront dévoilés au fil de l'année à venir" explique-t-il dans un communiqué.

Nouvelles dates !

Le V and B Fest' n'aura également plus lieu en septembre mais à la fin du mois d'août, "afin de faciliter la venue des artistes plus difficilement disponibles passé septembre" explique l'entreprise de la Mayenne. L'édition 2022 aura donc lieu les 26,27,28 août.

"Cela nous rajoute quelques contraintes organisationnelles, notamment sur la partie humaine avec nos bénévoles. Mais cela va vraiment valoir le coup !" réagit Damien Jahier, le directeur du festival dans le communiqué.

La programmation du V and B Fest' n'a pas encore été dévoilée.