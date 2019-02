V'la le printemps en Touraine!

Il n'est attendu que le mercredi 20 mars et pourtant il pointe sérieusement son nez à la fenêtre! Le printemps semble avoir pris de l'avance en Touraine. Au point que ce dernier weekend de février, les Tourangeaux sont nombreux dans les jardins et en ville.

Indre-et-Loire, France

Des températures au delà de 17 ou 18 degrés et un soleil splendide. En plein mois de février, la Touraine a fait comme l'ensemble de la France, elle a revêtu ses habits de printemps. Ce dimanche, il va faire encore un temps magnifique. Avez-vous remarqué que tout le monde a accroché un sourire à son visage? Dans la rue ou dans les jardins de la ville de Tours, France Bleu Touraine est allée sentir le printemps.

Le jardin des Prébendes empli de chants d'oiseaux et de cris d'enfants

Dans les jardins tourangeaux, les oiseaux ont oublié que le printemps n'étaient que le mercredi 20 mars, mais il n'y a pas qu'eux. Marc est un Rémois rencontré au jardin des Prébendes.

Je suis en vacances chez mes parents et on profite du soleil qui rappelle la douceur tourangelle. On espère que le printemps est lancé! Déjà on est en meilleure forme, on dort mieux, on est joyeux, mais il y a "un mais": on a des allergies, c'est le seul défaut du printemps -Marc

Oh les vilains pollens! Dans l'aire de jeux réservée aux enfants, Guylène est une grand-mère comblée. Ses deux petits-enfants, Awen, 6 ans, et Erwan, 2 ans, sont subjugués par un joueur de Djembee qui, lui aussi, est sorti au soleil.

Çà donne du baume au cœur, on a envie d'être actif! De sortir, de regarder la nature, écouter les oiseaux. Mes deux petits-enfants viennent de Bretagne, ils sont en vacances et on va se promener tous les matins -Guylène

Et puis, il y a Anne-Laure qui vient de Bretagne (elle aussi!) pour les vacances et qui n'en revient pas de ces températures et de ce soleil.

On pensait trouver du froid à Tours, mes enfants croyaient même avoir de la neige, du coup on avait emmené des gros manteaux, des écharpes et on a tout laissé à la maison et c'est bien agréable -Anne-Laure

Les Jardins d'Aïdan et leurs jonquilles sur le marché du boulevard Béranger © Radio France - Denis Guey

Sur le marché du boulevard Béranger, les jonquilles font leur apparition

Sur le marché aux fleurs de Tours, il y avait ce samedi 23 février bien plus de monde qu'à l'ordinaire. Aïdan est horticultrice à La Chapelle-aux-Naux près de Langeais. Sa production, entièrement locale, s'appelle "Le jardin d'Aïdan". En ce moment, c'est la pleine saison des jonquilles, elle en proposait hier d'immenses bouquets jaunes pour célébrer ce printemps précoce.

Aujourd'hui ce sont les jonquilles, bientôt ce seront les tulipes, agrémentées de jolies feuillages en droite ligne du jardin! Çà ramène la bonne humeur car çà sent le printemps et les gens sont heureux! Et quand les gens sont heureux, les commerçants le sont aussi-Aïdan

"Les jardins d'Aïdan" sont ce dimanche sur le marché de Langeais. Et si l'on se fie aux prévisions de la météo, le jardin des Prébendes et le marché à Tours vont sentir le printemps au moins jusqu'au 1er mars.