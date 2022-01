"On va dire un peu au revoir aux Cow-boys et aux Indiens": changement de décor au Buffalo Grill de Laval

"On va un peu dire au revoir aux cow-boys et aux Indiens", rit Guillaume Charbonnier, le gérant du Buffalo Grill de Laval. Dans le courant de l'année 2022, le restaurant va complétement changer sa décoration.

Moderniser un restaurant "dans son jus"

"Nous allons mettre au goût du jour le concept, explique le gérant, qui a repris le restaurant franchisé en juillet 2021. La décoration de mon restaurant date de 1994. Et depuis cette date, aucun changement, que des décorations. Il est dans son jus. Et puis nous allons entrer dans le monde du House of Barbecue." Par exemple : les lampes à froufrous au dessus des tables vont être remplacées, il y aura plus de lumières, moins de moquette, et surtout moins d'images liées à l'imaginaire du Western.

Mais le gérant se veut rassurant : "Le Buffalo Grill restera toujours le Buffalo Grill, explique Guillaume Charbonnier. L'esprit sera bien toujours là. Nous allons rester sur les standards que vous connaissez bien : la petite salade d'accueil, la musique anniversaire ... la carte ne va pas changer."

Attirer une nouvelle clientèle

Mais ce changement d'identité pourrait peut-être faire perdre des fans à la chaine. Pas de panique pour le gérant. "C'est comme tout, faut vivre avec son temps, explique t-il. Mais les puristes du Buffalo Grill vont quand même retrouvez certains marqueurs. Les box seront toujours présents par exemple." Pour lui, cette modernisation est aussi une bonne façon d'attirer une nouvelle clientèle.

Pas de changement de nom

Mais attention, il n'y a pas de changement de nom en vue. "Vous avez peut-être entendu parler du nom Napaqaro, raconte le gérant. Mais ce n'est que le nom de la société mère qui change. Le Buffalo Grill ne changera pas de nom. J'y tiens, et je ne me serais pas franchisé dans ce cas. Il faut que la marque perdure."