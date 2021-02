On va écrire "Vous nous avez manqué" sur une bannière, lance la directrice du musée des Beaux-Arts de Nancy

A quand une réouverture des musées ? Pas de date encore définie mais la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a indiqué ce lundi 8 février que les musées seraient les premiers lieux culturels, avec les monuments, à accueillir de nouveau le public. Réouverture conditionnée à une "décrue de la pandémie" et selon un protocole qui reste à définir.

"Toute raison est bonne pour se réjouir et il est vrai qu'il était grand temps qu'on nous dise ça", réagit la directrice du musée des Beaux-Arts de Nancy. Mais Susana Gallego-Cuesta s'empresse d'ajouter : "On ne comprend pas vraiment pourquoi on est fermé. Les galeries d'art ont le droit d'ouvrir, elles ont souvent des surfaces bien moindres que celles des musées. Il y a des incongruités dans tout ça qui sont difficiles à comprendre la plupart du temps".

Les musées ouverts ailleurs en Europe

Elle-même d'origine espagnole s'est offert aux vacances de Noël une visite sans la foule de l'un de ses musées préférés, le musée national d'Art de Catalogne à Barcelone. "On a une visite extrêmement agréable et les collections pour soi." Des musées rouverts aussi en Belgique, au Luxembourg et récemment en Italie. "Chaque gouvernement gère les choses comme il peut", note Susana Gallego-Cuesta, "je m'étais dit qu'avec les exemples de nos voisins immédiats, la France changerait de position. Ca n'a pas tellement eu d'effet mais petit à petit, peut-être qu'on va retrouver une cohérence européenne !"

Le musée des Beaux-Arts de Nancy est-il prêt à rouvrir ? "Un musée n'est jamais prêt, parfait, au poil comme on voudrait. Mais on a des expositions qui attendent, on a des collections qui ont été réaménagées, ripolinées, dépoussiérées. Pendant le temps de la fermeture, on consacre nos efforts à préserver la maison encore plus qu'on ne le fait d'habitude. Donc oui, on est prêt !" insiste la directrice. Qui ajoute : "Le "Vous nous avez manqué", je pense qu'on va l'écrire sur une bannière devant le musée !"