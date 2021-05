"On va garder le ticket pour l'Histoire" : les Perpignanais retrouvent enfin leurs cinémas

La date du 19 mai était très attendue un peu partout en France, bien sûr pour la réouverture des terrasses mais aussi pour celle des cinémas et des autres lieux culturels. À Perpignan, le cinéma Méga Castillet a enregistré environ 400 entrées pour cette reprise, soit deux fois plus qu'il y a un an.

Les gros fauteuils rouges qui grincent un peu, les chuchotements avant les bande-annonce... Cet environnement qui nous paraissait autrefois familier, beaucoup l'ont savouré comme pour la première fois mercredi 19 mai, date de la deuxième étape du déconfinement qui comprenait notamment la réouverture des terrasses et des lieux culturels, parmi lesquels les cinémas. Au Méga Castillet de Perpignan, tout au fond de l'une des salles, il y a Nelly, grande cinéphile qui s'est précipitée dans les salles obscures dès leur réouverture. "Je respire", souffle-t-elle. "On m'a dit l'autre jour que j'allais m'enfermer, eh bien non je m'évade ! Le cinéma, c'est un peu ma vie."

"Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma mais en tout cas le cinéma m'a manqué", explique Nelly, citant l'actrice française Annie Girardot aux Césars en 1996. "De toute façon, je suis déjà venue il y a une semaine mettre le nez sous la vitre, et l'un des gérants est descendu pour me dire qu'ils allaient bien rouvrir. C'était prévu, j'ai déjà dit à ma famille 'aujourd'hui ne me cherchez pas, je suis au cinéma'." La Perpignanaise en est déjà à son deuxième film de la journée, et elle compte bien enchainer avec un troisième. "Je reviendrai sûrement demain, et puis les jours suivants." Soudain, Nelly pousse un petit cri de surprise : "La séance va commencer ! Je ne vais plus vous parler maintenant, si ça ne vous dérange pas..."

Pas de nourriture dans les salles

Dans la même salle que Nelly, Aurélien, assis au troisième rang, est ravi de retrouver toutes ces sensations. "Même la musique d'introduction de Jean Mineur m'avait manquée, on va garder le ticket pour l'Histoire", s'amuse-t-il.. Pour cette journée très spéciale, même les non cinéphiles sont aux anges. "Je ne vais jamais au cinéma, et pourtant là je suis content d'y retourner", explique Noé, 19 ans, venu assister à la projection du dessin animé japonais "Demon Slayer". "C'est quand on ne peut plus qu'on se rend compte que c'est bien en fait", explique-t-il.

Le Méga Castillet de Perpignan a enregistré près de 400 entrées pour son premier jour de réouverture. © Radio France - Bastien Munch

Mais les cinémas ont forcément rouvert avec un protocole sanitaire très strict, à l'image de celui en mai 2020, en sortie du premier déconfinement. Les masques sont évidemment obligatoires dans les salles, qui ne peuvent accueillir que 35% de leur capacité au maximum. Les pop-corn et boissons sont également bannis, ce qui inquiète Andréa. "Le cinéma, c'est du pop-corn, c'est pas seulement regarder des films", affirme-t-elle. "Un cinéma sans pop-corn, ce n'est pas un vrai cinéma. Sinon on peut rester à la maison en regardant Netflix, c'est pareil."

Plus d'engouement qu'il y a un an

La programmation en tout cas est plus riche que lors du premier déconfinement en mai 2020. Plusieurs films ("Adieu les cons", "Drunk", "ADN", "Garçon chiffon") sont à nouveau proposés, après avoir été à l'affiche parfois seulement quelques jours avant le reconfinement du mois de novembre. "Les premiers à être entrés ce matin, ils n'ont pas applaudi mais ça n'était pas loin", sourit Frédéric Moya, directeur du Méga Castillet de Perpignan. "C'est différent par rapport à l'année dernière, parce qu'on ressort d'une période de restrictions beaucoup plus longue, presque sept mois en tout. Je pense que l'engouement est plus important, il y a moins de peur."

Un premier jour très satisfaisant pour Frédéric Moya puisque le Méga Castillet a enregistré deux fois plus d'entrées que lors de la réouverture au mois de mai 2020.