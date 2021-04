"On va préparer un album pour 2022", annonce Indochine à Bordeaux

Nicola Sirkis est venu parler en personne, avec son guitariste oLi dE SaT, du report de la tournée "Central Tour" à Bordeaux ce 7 avril. À l'occasion d'une conférence de presse au stade Matmut Atlantique, qui accueillera un des concerts de la tournée anniversaire le 4 juin 2022, Nicola Sirkis a également annoncé la préparation d'un album pour 2022. Interview.

France Bleu : C'était inévitable de reporter cette tournée anniversaire?

Nicola Sirkis : "Quand on a commencé à voir les hôtels qui fermaient autour des stades, les festivals qui s'annulaient les uns après les autres, la ministre de la Culture qui parlait des festivals avec 5.000 personnes assises ... Mais on y a cru jusqu'au dernier moment. Après, ce n'est que partie remise : on voulait fêter nos 40 ans, on va fêter nos 41 ans, ce n'est pas si grave ! On a tenu à se déplacer dans tous les stades cette semaine pour le dire, et en premier à Bordeaux. Ce qui nous permet aussi de visiter le Matmut Atlantique, parce que nous ne l'avions pas vu. C'est magnifique, un très beau stade. Quand on va mettre le premier pied sur scène, ça risque d'être assez inimaginable. On attend ça avec impatience."

Bordeaux aurait dû accueillir la première date du "Central Tour", le 29 mai prochain. Et finalement, les premiers concerts en 2022 sont organisés à Paris ...

La problématique, c'est les dates. Déjà, on voulait vraiment faire ça les samedis, parce qu'on sait qu'on a un public qui vient de partout. Et aujourd'hui, les places sont prises d'assaut par d'autres artistes ... On n'a pas pu faire autrement. Le stade de Bordeaux n'était pas libre le 29 mai, mais le 4 juin.

Est-ce qu'il fallait fêter vos 40 ans dans des stades comme le Matmut Atlantique?

Les stades n'ont jamais été un but dans notre carrière. D'abord, on n'a pas fait carrière, on a juste essayé d'être le plus sincère possible. On a eu l'opportunité de faire un stade grâce au public. Après Black City Parade, on s'était dit que si on en faisait d'autres, ça serait bien qu'on vienne en province. Parce qu'il y a maintenant des stades qui sont dignes de recevoir du public.

Le chanteur Nicola Sirkis et le guitariste oLi dE SaT d'Indochine, au stade Matmut Atlantique, le 7 avril 2021 © Radio France - Margot Turgy

À quel point reporter cette tournée bouscule votre programme? Vos projets ?

A l'été 2021, on devait rentrer en studio ... Et bien on va rentrer en studio plus tôt que prévu, pour proposer des nouveaux morceaux et préparer un nouvel album. Il va sortir en 2022, juste avant ou juste après la tournée anniversaire.

En attendant cette tournée en 2022, vous comptez organiser quelque chose sur les réseaux sociaux?

Les concerts en ligne, c'est difficile pour nous, parce que c'est faire de la télé. On n'est pas très bon pour ça. Et si c'est vraiment ça l'avenir, je pense que j'arrête définitivement de me produire. Ce n'est pas mon truc, parce qu'un concert filmé perd sa magie. Sans le public, on est nul ! Donc non, je ne pense pas qu'on fera de live sur internet. Par contre, qu'on ne fasse rien le 29 septembre 2021, 40 ans jour pour jour après le premier concert d'Indochine, ça me paraît impossible ... On y réfléchit.

En dehors de la tournée, vous avez été approché pour donner un concert-test à Paris ...

Nous avons répondu par l'affirmative. Maintenant, on attend que les gens se mettent d'accord, sur le plan médical, pour voir si c'est possible.

Emmanuel Macron qui parle d'un début de réouverture des lieux de culture mi-mai, vous y croyez ?

Jusqu'à il y a 15 jours, on croyait à notre tournée ... ! Mais oui, parler d'une ouverture mi-mai, ça a l'air d'être quand même mieux barré qu'avant. Et puis, les beaux jours arrivent ... Je le souhaite en tout cas.