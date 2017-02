Vacances au ski en Béarn : le top du top

Les stations de ski béarnaises commencent les vacances d'hiver dans des conditions optimales. Les logements sont pris d'assaut.

Tout va bien pour les stations de ski béarnaises ! Les vacances viennent de démarrer pour notre zone (zone A) dans des conditions optimales. La neige est là, le soleil aussi et les réservations sont nombreuses.

100% de réservations

Vous allez certainement nous croire si on vous dit que samedi c'était le rêve dans les stations de ski ? Gourette est au meilleur de sa forme. La semaine dernière, avec les vacanciers des zones C et B, la station béarnaise a reçu plus de 4.500 skieurs par jour. Cette semaine, en plus des vacanciers de la zone B, la zone A est en congés. À Gourette et La Pierre Saint-Martin tous les logements sont réservés cette semaine, 90% de réservations pour la station de ski d'Artouste qui profite de sa nouvelle télécabine.

On s'attend à une super semaine, les skieurs disent que c'est fluide même avec le monde — Philippe Padelli de Gourette

L'ESF (Ecole de ski français) de Gourette est également prise d'assaut. Cette semaine tous les cours individuels sont complets, il reste quelques places pour les cours collectifs. Tous les renseignements ici.

Un cours de ski débutant à Gourette © Radio France - Jeanne marie Marco

Tous les cours individuels sont complets cette semaine à l'ESF de Gourette © Radio France - Jeanne marie Marco

La neige qui tient bon

En Béarn, les dernières chutes de neige remontent au début du mois de février. Les températures, relativement fraîches la nuit, permettent de maintenir le manteau neigeux. À Gourette, le responsable communication explique que la station "a la chance d'être en versant nord donc le soleil a peu d'incidence sur la neige", 2.85 mètres de neige relevés en haut de la station. La Pierre Saint-Martin a toutes ses pistes ouvertes avec 1.7m en haut du domaine, 1.4m en haut du domaine d'Artouste.

Pour les stations N'py toutes les informations ici, pour Artouste ici.