Vacances : au Val d'Auron, le camping est toujours populaire

Les premiers juillettistes ont pris la route des vacances. Pour certains, direction : le camping ! Cette activité reste très populaire chez les Français, mais avec le temps la notion de confort rentre de plus en plus en jeu.

Le Val d'Auron, Bourges, France

Fréderic Guillaume, responsable du camping au Val d'Auron dans le Cher a dû s'adapter aux demandes de sa clientèle. Il n'est plus question quand on vient au camping de planter sa tente et de dormir sur un tapis de sol : "Maintenant, les clients privilégient le camping-car tout équipé voire même le mobil-home sur place. Aujourd'hui, tous les campings doivent avoir une piscine, une surveillance 24 heures sur 24."

Une seconde maison

Sylvie et Michel forment un couple de retraités. Depuis 8 ans, chaque été ils prennent la direction du camping, un différent à chaque fois : "On fait toutes les régions de France, cette année, c'est le Centre, on ne connaissait pas", explique Sylvie.

Pour voyager, ils ont opté pour le camping-car "C'est mieux que l'hôtel, car c'est chez nous", sourit-elle. En effet, à l'intérieur, un large coin cuisine, une chambre cosy, des toilettes et une salle de bain.

Le tout forme un ensemble compact mais confortable pour deux. "Ce que j'aime le plus, c'est la liberté, on emmène ce qu'on veut, on va où on veut."

L'industrie du camping est en plein essor. Pour une semaine dans un mobil-home, comptez 500 euros la semaine.