Vacances confinées : que faire en Mayenne ?

Que faire pendant ces vacances confinées ? Seul ou avec les enfants, on a vite fait le tour de chez soi. Après deux séries et un puzzle, on a du mal à trouver de nouvelles idées pour s'occuper. Les limites de déplacement et la fermeture de la plupart des lieux culturels n'aide pas. Mais il y a tout de même des choses à faire en Mayenne.

Dans la limite des 10km...ou pas

Tout dépend de là où vous habitez. Si vous êtes à 10 kilomètres de Lassay-les-Châteaux ou de Jublains et ses ruines romaines, vous avez de quoi faire. À Cossé-le-Vivien aussi, puisque les extérieurs du musée Robert Tatin sont accessibles. Vous pouvez flâner dans le parc et les jardins des méditations,ouverts de 10h à 18h, tous les jours sauf le mardi.

À Laval, pas de musée, mais la basilique Notre-Dame-d'Avesnières vous accueille, car c'est un lieu de culte. Vous pourrez admirer des architectures de plusieurs époques sur un seul monument. Pour les sportifs, le multi-golf de Meslay-du-Maine est ouvert. Certaines piscines le sont aussi, mais attention, uniquement aux publics prioritaires : sportifs de haut niveau, personnels en formation, personnes souffrant de handicap ou avec une prescription médicale, et il faut bien penser à réserver.

Il y a aussi des animations numériques avec le service jeunesse de Mayenne Communauté : Séances de sport, jeux de société, cours de cuisine. Le tout en visioconférence.

Là aussi, pensez à réserver :

Pour réserver avec Ados’com

adoscom@mayennecommunaute.fr

02 43 30 21 56 – 07 75 25 75 40

Pour réserver avec l’Espace Jeunes (Lassay-les-Châteaux)

espace.jeunes@mayennecommunaute.fr

06 25 42 80 31 – 09 64 44 75 02