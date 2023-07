Vacances d'été : des tongs oui, mais des tongs iséroises !

Pour se démarquer cet été il est possible, ce n'est pas très connu, de se chausser de tongs fabriquées en Isère ! À Vinay, dans la vallée de l'Isère entre Grenoble et Saint Marcellin, Couleur Tong possède un atelier où sont découpées, assemblées, cousues, collées, des tongs habillées de cuirs de multiples couleurs et de plusieurs textures. L'aventure de cette tong "made in France" a été lancée par d'anciens salariés de la chaussure.

Des tongs de moyenne et haute gammes

Avec des prix situés entre 39 et 49 € la paire, Couleur Tong ne vise pas le créneau grand public de la tong de plage mais plutôt celui de la tong d'après randonnée ou de circonstance plus "habillées". Au départ il y a la volonté de deux ex-salariés de la société Beshoes, dont Vincent Chevillot. **"**Nous fabriquions beaucoup de tongs il y a une vingtaine d'années, explique-t-il, à l'époque Beshoes était précurseur de la tong en cuir. Et puis cette société s'est fortement développée dans les années 2000 pour finalement être rachetée par un grand groupe et pour devenir des produits fabriqués très loin en Indonésie". Il y a environ sept ans les deux ex-collègues ont donc eu envie de tenter de relancer une fabrication française en proposant un modèle de qualité, coloré et original.

"Au départ on a décidé de créer un premier modèle qui s'appelle le modèle Sperone, dit Vincent Chevillot, et on a souhaité proposer une vingtaine de coloris dans ce même modèle". Le succès aidant - même si il est tout relatif à l'échelle du grand marché de la tong - la gamme s'est petit à petit étoffée, avec pas loin d'une quarantaine de paires différentes dans 3 grands modèles. Il y a un modèle pour une marche un peu plus dynamique, avec une sangle supplémentaire derrière le talon, un modèle à la surface de contact en liège, une tong "en kit" à monter soi-même et aussi maintenant deux modèles de chaussons en laine pour l'hiver et une gamme de sacs assortis aux tongs.

Vincent Chevillot, un des fondateurs de Couleur Tong, devant quelques modèles © Radio France - Laurent Gallien

Un atelier qui permet de maitriser toute la fabrication

À la fabrication il y a maintenant, en plus d'un des fondateurs, une salariée à mi-temps et une "cheffe d'atelier" à plein temps qui s'appelle Lucie Plossu. Cette ancienne prothésiste dentaire a complètement changé de métier et s'épanouie dans ce "travail manuel" sur une matière aussi noble que le cuir et dans cette petite entreprise où elle peut "toucher un peu à tout, fabrication, création, commercialisation...". Le tout avec des tongs aux pieds bien sûr.

Depuis un an la production a pris place dans un atelier assez spacieux à Vinay, où Couleur Tong a pu réintégrer tous les éléments de la fabrication de ses tongs et notamment la découpe des cuirs et des bases de semelles en caoutchouc qu'elle était auparavant obligée de sous-traiter. En 2022 Couleur Tong a vendu 7 000 paires de tongs. De quoi "trouver l'équilibre" explique Vincent Chevillot, qui espère pouvoir grimper à 10 000 paires par an, "ce serait bien". Le marché de la tong représente environ 5 millions de paires par an en France.

Lucie Plossu dans un coin de l'atelier de Couleur Tong à Vinay © Radio France - Laurent Gallien

Les tongs conçues et fabriquées à Vinay par Couleur Tong sont en vente via le site internet de la société et dans plusieurs dizaines de magasins un peu partout en France dont 16 en Isère.