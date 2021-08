Vacances d'été : le rush dans les campings, avec 160 arrivées à gérer en une journée à Fouras

Le directeur du camping oriente les automobilistes qui arrivent, Jérémy qui s'occupe d'habitude de l'animation accompagne les clients jusque dans leur bungalow, Chloé qui gère la partie nettoyage ne quitte pas son vélo, également pour diriger les vacanciers dans les allées. Au camping Paradis de Fouras, c'était le rush ce samedi 31 juillet. Il a fallu gérer près de 160 arrivées en une journée, pour un établissement qui compte 200 mobil-homes.

C'est en arrivant au camping qu'on a eu des bouchons" - Sébastien, un vacancier

"Tout le monde est mobilisé", confirme le gérant, Gilles Duport. Devant l'accueil, une longue file d'attente ne désemplit pas. A l'intérieur, tout le monde est concentré. C'est l'endroit où les clients récupèrent les dernières informations, et surtout leurs clés. Certains gardent le sourire, comme Manu et Sébastien : "Finalement sur la route ça a été, c'est en arrivant au camping qu'on a eu des bouchons ! Mais bon, _c'est bien normal, tout le monde arrive en même temps !_" plaisante le couple.

D'autres vacanciers n'ont qu'une envie : s'installer, pour pouvoir enfin profiter de leurs congés. Beaucoup d'entre eux commenceront d'abord par un premier plouf la piscine.

Cinq ou six jeunes pédalent dans les allées du camping pour emmener les clients à leur bungalow. © Radio France - Lise Dussaut

En attendant, Jérémy est là pour la bonne humeur. Au volant de sa voiturette, il accompagne les clients jusque dans leur bungalows.

Seulement quatre annulations depuis la mise en place du pass sanitaire

Des journées comme celles-ci, le directeur a l'habitude. "C'est comme ça presque tous les week-ends de l'été", précise-t-il. Le plus compliqué pour nous, ça a été la mise en place du pass sanitaire il y a une semaine. Mais maintenant, on sait comment faire." Tous les clients doivent présenter leur pass à leur arrivée, on leur remet ensuite un petit papier pour confirmer que tout est ok. Ensuite, leur bracelet fait office de pass pour la durée de leur séjour.

Pour l'instant, le pass sanitaire n'a pas eu d'impact économique sur la vie du camping : "J'ai compté quatre annulations et un report, note Gilles Duport. Ce n'est vraiment pas grand chose à côté de tous les mobils-homes que l'on a."