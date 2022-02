Vacances d'hiver : des soirées "murder party" le week-end à Saint-Amand de Coly

"L'histoire se passe il y a bien longtemps dans le village de Saint-Amand-de-Coly, au cœur du Périgord noir. Marie, une jeune femme du village est retrouvée morte à son domicile. Qui l'a tuée ? Pourquoi ? Comment ?". Voilà le pitch de la "Murder Party" de Saint-Amand de Coly. Un évènement organisé ce samedi 19 février, ainsi que les vendredi 25 et samedi 26 février, dans le bourg, par l'association culturelle L'œil écoute, fondée en 2003. Le concept est un mélange entre un Escape Game et un Cluedo géant, où vous pourriez interroger le Colonel Moutarde.

Pour découvrir qui a tué Marie, vous arrivez sur la scène de crime, la cuisine de la maison, où un faux cadavre est dissimulé sous une bâche, et où il y a des restes de dîner sur la table. Et vous pouvez interroger les témoins : un couple, une apothicaire, une nonne. Tous sont susceptibles d'être le coupable, ou d'avoir des informations... Et ils ne vous diront pas tous la vérité. "Vous vous baladez dans les pièces, avec un petit carnet pour prendre des notes. Il faut bien regarder partout, se dire 'tiens untel m'a dit ça, mais l'autre me dit le contraire'", explique Elsa Mairine, la responsable de l'association. Et au bout d'une heure, avec vos coéquipiers, il faut donner le nom de celui que vous soupçonnez.

Les acteurs ont entre 14 et 18 ans. Ce sont des collégiens ou lycéens périgourdins, habitués des soirées théâtres avec l'association. Là, ils ont crée le scénario, préparé costumes et décors. "Ce ne sont pas des professionnels, mais ils ont beaucoup de talent et ils s'amusent beaucoup, on s'amuse beaucoup tous ensemble à faire ce type de projet". Un nouveau projet, après La Nuit des sorcières pour Halloween et avant d'autres, en préparation pour les vacances scolaires suivantes.

