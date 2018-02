Les Monts d'Olmes, Montferrier, France

Ce n'est clairement pas la station la plus connue des Pyrénées, mais les Monts d'Olmes accueillent tout de même des touristes de toute la France. Hervé est venu depuis la Rochelle avec ses enfants, pour la deuxième année de suite. "On a des amis qui habitent ici, à lavelanet, en bas dans la vallée, donc on profite de leur maison. Pour commencer à skier, c'est très bien". Cette année, son fils Johan passe sa première étoile. "Ça change de la Rochelle, il y a plus de neige !".

Une station familiale et conviviale

Christophe, lui vient de Puy Saint Martin, près de Montélimart. Il vient ici tous les ans depuis qu'il est petit et maintenant, c'est lui qui amène ses enfants. "C'est familial, convivial, il n'y a pas trop de monde sur les pistes, c'est une petite station très sympa. Je trouve que pour les enfants c'est très bien".

Le public est essentiellement familial, confirme Avaé Banon, responsable de la boutique Happy Ski. Et les familles ne viennent pas que d'Occitanie : "Bordeaux, Lyon, Nantes, on a beaucoup de bretons aussi et des vendéens. Oui, c'est une petite station, mais _on est une des moins chères des Pyrénées, au niveau des forfaits et des locations de ski_. C'est un domaine qui plait beaucoup, donc en principe quand les gens viennent une fois, ils reviennent".

On est une des stations les moins chères des Pyrénées - Avaé Banon, responsable d'une boutique de location de skis

Bientôt un effet Perrine Laffont ?

Et les Monts d'Olmes tablent aussi sur l'effet Perrine Laffont, la toute jeune championne olympique originaire de la station, qui a décroché l'or dimanche dans l'épreuve de ski bosses au JO de Pyeongchang. Elle a promis qu'à son retour en France, sa première descente skis aux pieds sera dans sa petite station familiale.