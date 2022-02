Vacances d'hiver : la saison bat son plein au musée de Gergovie

Le musée de Gergovie (Puy-de-Dôme) a rouvert ses portes sur le plateau le 5 février et accueille en ce moment les vacanciers des zones A et C. Un public familial que l'établissement cherche à attirer, notamment grâce à une muséographie très numérique.

Oubliez les musées où ne touche qu'avec les yeux. Avec sa tablette tactile, Gaëlle découvre la guerre des Gaules avec les doigts. "Je regarde sur la tablette les armes des Gaulois, les bijoux des dames", dit-elle, l'appareil en main. "D'habitude, il n'y en a pas autant dans les musées", commente la jeune fille. En effet, le musée de Gergovie met l'accent sur les supports numériques, notamment pour attirer le jeune public.

Avec sa tablette tactile, Gaëlle découvre la guerre des Gaules avec les doigts © Radio France - Nicolas Joly

Attirer les jeunes... et leurs parents

Dans la salle d'à côté, des projections lumineuses font bouger des soldats au milieu des montagnes d'Auvergne. "On arrive à voir par où sont passés les Gaulois et les Romains, où étaient placés les camps césariens", commente Sylvain Depale, chargé de communication du musée. Cette mise en scène et en images permet d'attirer l'œil des plus jeunes, estime-t-il : "C'est vrai que ça fait une première entrée par l'usage, pour pouvoir après entrer par le contenu avec leurs parents, leurs grands-parents."

Des projections lumineuses font bouger des soldats au milieu des montagnes d'Auvergne © Radio France - Nicolas Joly

Stéphanie, maman et professeure d'histoire, apprécie. "Je trouve que c'est assez ludique, assez plaisant pour des enfants", dit-elle. Mais tout ne passe pas forcément par la technologie. Des ateliers sont aussi proposés en fin de parcours, par exemple pour imaginer les jeux de société des gaulois, et réunir toutes les générations autour de la table.