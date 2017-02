Vacances d'hiver : les pistes de ski ouvertes en Franche-Comté

Les Franc-Comtois font du ski. Pour cette première semaine de vacances d'hiver, les amateurs de glisse sont attendus sur les domaines de la région. Coup de chance : toutes les pistes sont ouvertes... enfin, presque toutes.

Les vacances d'hiver commencent sous le soleil et il y a de quoi skier dans la région. Les principaux domaines affichent complet et presque toutes les pistes sont ouvertes. Un "ouf" de soulagement pour les vacanciers et surtout pour les professionnels du tourisme après un début de saison très compliqué marqué par un ciel gris persistant et un très faible enneigement.

Jusqu'à 65 cm de neige

Les premiers vacanciers franc-comtois sont donc arrivés dès ce week-end sur les pistes pour profiter de la poudreuse et du retour du ciel bleu. D'abord, direction les Rousses : avec ses 1 700 m d'altitude au sommet, la station familiale affiche près de 40 km de pistes disponibles. Un peu plus au nord-est, il y a jusqu'à 65 cm de neige au Val de Mouthe - Chapelle des Bois. Là-bas, toutes les pistes sont ouvertes à quelques exceptions près.

Un quart d'heure de route supplémentaire, toujours direction nord-est et les remontées de Metabief tournent, elles aussi, à plein régime : 28 pistes ouvertes sur 35. De plus, les trois secteurs Métabief, Super Longevilles et Piquemiette sont tous reliés entre eux. Non loin de là, du côté des Fourgs, il est possible de compter sur près de 40 cm de neige ainsi qu'une petite dizaine de pistes sur les 13 du domaine.

Pas de neige en dessous de 1 000m

Il faut faire vite si certains préfèrent la station de la Planche des Belles Filles. Ce week-end, les six pistes étaient ouvertes mais la station pourrait bien en fermer quelques-unes cette semaine, faute de neige. Du côté d'Arc-sous-Cicon, c'est encore pire : la petite station prisée des Bisontins n'a aucune piste ouverte. Désormais, en dessous de 1000 m, l'or blanc se fait de plus en plus rare.

A Météo France, l'heure n'est pas à l'optimisme. Les nuages arrivent sérieusement ce lundi et la pluie pourrait même faire son apparition dès mardi sur les pistes. Dans les principaux domaines de la région, les températures restent beaucoup trop douces pour espérer la moindre chute de neige. Peut-être quelques flocons à prévoir sur les sommets à partir de ce vendredi. Peut-être.