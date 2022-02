Stations de ski : les réservations pour les vacances de février au plus haut depuis la crise sanitaire

Virginia et Nathalie savourent le plaisir de déguster un vin chaud au soleil dans les chaises longues de la station de ski du Gaschney 360, dans les Vosges

La montagne gagne de nouveau les Français et les Européens. Après un hiver sans remontées mécaniques l'an dernier, le taux d'occupation prévisionnel est de 82% pour les vacances d'hiver, selon les chiffres de l'Observatoire national des stations de montagne obtenus par franceinfo.

Plus de réservations qu'en 2020

C'est un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le début de la pandémie de Covid. C'est même 3,5% de plus qu'en février 2020, avant la crise sanitaire. Hôtels, clubs de vacances ou appartements, tous les types de location fonctionnent très bien.

C'est majoritairement la clientèle française qui fait grimper les chiffres, et plus précisément les amateurs de ski alpin, privés de descentes l'an dernier, avec des remontées mécaniques à l'arrêt. Les Européens, eux, commencent à revenir, surtout les Néerlandais et les Britanniques, quasiment absents à Noel.

Le port du masque en question

Tous ces visiteurs n'ont donc pas été découragés par les mesures sanitaires en vigueur dans les stations, notamment le port du masque obligatoire dans les remontées mécaniques et les files d'attente. Cette mesure fait actuellement l'objet de discussions avec le cabinet du Premier ministre. Le pass vaccinal est également obligatoire pour skier, ainsi que pour entrer dans les bars et les restaurants.

Les premiers vacanciers attendus ce week-end

Ces bons chiffres sont publiés alors que les vacances d'hiver démarrent ce week-end pour la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg).

Samedi prochain, le 12 février, ce sera au tour de la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers).

La zone C sera la dernière en vacances, à compter du samedi 19 février (Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse).