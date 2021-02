Vacances d'hiver : 10 idées balades en Dordogne

Envie d'évasion en Dordogne ? France Bleu Périgord avec le Petit Futé vous donne quelques idées de sorties dans des sites du département.

Le puits de Bontemps

On ne vous le présente plus le puis de Bontemps. Lorsque les nappes souterraines deviennent trop chargées, elles évacuent leurs eaux avec un effet de pression au niveau du puits. Elles alimentent de nombreuses sources présentes le long du ruisseau le Blâme. Le puits de Bontemps est situé entre les villages de Brouchaud et Limeyrat à l'Est de Périgueux.

Le puits artésien de Bontemps en Périgord. © Radio France - Emmanuel Claverie

Le château de la grande Filolie

Le château de la grande Filolie est situé à Saint-Amand-de-Coly. Le site est privé mais une belle balade de deux kilomètres (sur un chemin ouvert au public d'accès facile) permet de faire le tour de ce château (XV/XVII ème siècle) et même de traverser les bâtiments de la forteresse toujours exploitée en tant que ferme aujourd'hui. Vous pourrez notamment admirer ses magnifiques toitures en lauzes.

Le château abrite actuellement une ferme © Radio France - Marie-Sylvie Prudhomme

Les Tourbières de Vendoires

Les Tourbières de Vendoire sont situées dans le nord-ouest de la Dordogne, à 20 kilomètres au nord de Ribérac et à 33 kilomètres au sud-est d'Angoulême. Les Tourbières s'étendent sur 58 hectares dont 46 acquis et aménagés par le Cren d'Aquitaine, le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine.

La Forge de Savignac-Lédrier

La forge de Savignac-Lédrier témoigne du passé industriel périgourdin. C'est un site plutôt atypique en Dordogne. Le site est préservé, classé monument historique. Il est géré aujourd'hui par la communauté de communes Isle Loue Auvézère

Le parcours Land art sur le causse de Savignac-les-Eglises

Sur cet ancien terrain militaire, on peut suivre un parcours d'environ 3 kilomètres à travers des sentiers sur le causse ( un peu escarpé mais sans difficultés ). Des œuvres artistiques ont été installées en lien avec l'environnement. Les artistes les ont fabriquées avec les matériaux présents sur le site, bois, pierres, mousses. On y découvre souvent des messages poétiques. Il est également possible de suivre un sentier à la découverte de cabanes en pierres sèches.

Le parcours de Land art du causse de Savignac-les-Eglises © Radio France - Marie-Sylvie Prudhomme

La Bastide de Monpazier

La Bastide de Monpazier est classée parmi "les plus beaux villages de France" avec son modèle au tracé orthogonal parfait. Elle se situe dans le sud-Dordogne, à mi-chemin entre Bergerac et Sarlat. La Bastide a notamment servi de décors au dernier film de Ridley Scott "The Last Duel".

la grande place aux arcades de la bastide de Monpazier © Radio France - Willy Moreau

L'Abbaye de Boschaud

L'abbaye de Boschaud est située à Villars. Elle a été construite au XIIe siècle et en partie détruite au cours des guerres de religion. L'abbaye associe les grands principes cisterciens à un style typique du Périgord.

L'Abbaye de Boschaud se situe à Villars au nord de la Dordogne. © Radio France - Théo Caubel

Le Belvédère de Domme

Domme fait partie des villages remarquables de Dordogne et ce, notamment pour son belvédère qui permet d'avoir une vue extraordinaire sur la Vallée de la Dordogne. La balade dans les petites rues de cette bastide est également très agréable.

Depuis Domme, ancienne bastide médiévale du Périgord noir, vue sur la Vallée de la Dordogne, juillet 2020 © Radio France - Corinne Duval

Barrage de Tuilières

Le site du barrage de Tuilières et ses écluses ( entre Saint-Capraise-de-Lalinde et Saint-Agne) est un point d'observation intéressant avec notamment la passe à poissons. Vous pourrez également remonter la Dordogne à pied ou à vélo grâce à la vélo route/voie verte. a faire évidemment si le temps n'est pas trop mauvais.

Le barrage est grand comme une tour de 12 étages et long, comme un terrain de rugby © Radio France - Nacime Rahoui

Les gorges de l'Auvézère

Les gorges de l'Auvézère se situent au cœur du Périgord Vert. Il s'agit d'un endroit sauvage, escarpé et difficile d'accès, non loin du Village de Saint-Mesmin.