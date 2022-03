Vacances de février : les Français offrent "une immense bouffée d'oxygène" aux stations de ski en 2022

Les vacances de février ont été très bonnes dans les stations de ski françaises cette année. On a compté un taux de remplissage jusqu'à 87% dans les Alpes du Nord. C'est un bon rattrapage par rapport à l'hiver catastrophique 2020-2021 avec la crise sanitaire et les remontées mécaniques fermées.

Les stations de ski françaises ont enregistré un bon niveau de fréquentation touristique lors des vacances d'hiver de février 2022. C'est ce que révèle mardi le rapport de l'Observatoire des stations de montagne, une initiative de l'Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) et de l'Agence de développement touristique de la France Atout France. Un "très bon bilan", selon l'Observatoire, après la fermeture des remontées mécaniques la saison dernière.

Les stations de montagne ont affiché un taux d'occupation des hébergements jusqu'à 87%, en hausse de 6% par rapport à l'hiver 2019-2020. "Les quatre semaines de vacances scolaires ont toutes fait le plein", note l'Observatoire. Malgré un enneigement assez hétérogène selon les massifs, la fréquentation a été "équilibrée" quelle que soit la région ou l'altitude. Les Alpes du Nord ont enregistré un taux d’occupation des hébergements de 87%, les Alpes du Sud de 84% et les Pyrénées de 83%. Dans les stations situées au-dessus de 1300 mètres, le taux d'occupation a été de 87%. Les sites de plus basse altitude, entre 630 et 1250 mètres, enregistrent la plus forte progression par rapport à 2019-2020, plus 6% de fréquentation, à 83%.

Le retour des Britanniques

Ce sont les Britanniques qui représentent la plus grosse clientèle internationale des stations de montagne. S'ils n’avaient pas pu se rendre dans les massifs français à Noël et en janvier en raison des restrictions sanitaires outre-Manche, ils totalisent sur les vacances de février plus d'un quart des nuitées à eux-seuls (26,4%). Leur présence reste cependant en recul de 5% par rapport à la saison 2019-2020. Les Néerlandais (18% des nuitées) et les Belges (12% des nuitées) complètent le podium de la clientèle étrangère.

"La suite de la saison, et notamment les vacances de printemps, reste pour le moment plus incertaine au regard de l’actualité"

Malgré une situation sanitaire pas encore stabilisée, cette bonne fréquentation des stations de ski est "une immense bouffée d'oxygène pout tout l'écosystème de la montagne", se félicite Jean-Luc Bloch, le président de l'ANMSM. "Les Français, mais aussi la clientèle étrangère, ont une nouvelle fois plébiscité la montagne pour leurs vacances d’hiver, et ce malgré une situation sanitaire qui n’était pas stabilisée. (...) La suite de la saison, et notamment les vacances de printemps, reste pour le moment plus incertaine au regard de l’actualité, avec pour l’instant un retard des réservations, notamment concernant les clientèles internationales."

Le bilan de l'Observatoire des stations de montagne concerne 80 stations et 400 000 lits représentatifs des 1 450 000 lits touristiques de l’espace montagne français.