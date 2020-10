Vacances de la Toussaint 2020 : les musées de la Manche retrouvent le sourire... pour un temps

Les touristes de ces vacances de la Toussaint 2020 dans la Manche viennent en grande majorité du grand Nord-Ouest : de la Bretagne aux Hauts de France et à la région parisienne, et il s'agit d'un public essentiellement familial. Clairement l'effet "vacances scolaires" joue, mais ça ne suffira pas à compenser les mauvais chiffres de l'automne.

Au musée Airborne à Sainte-Mère-Eglise on tourne à 600 personnes par jour, quand le compteur s'arrêtait autour de 70 à 100 personnes début octobre. La fréquentation est quasiment la même qu'aux vacances de Toussaint 2019, malgré l'absence des touristes étrangers. "Habituellement à cette époque, les touristes étrangers représentent 50% des visiteurs, là nous serons à 15 %, explique Magalie Mallet est directrice du murée Airborne de Sainte Mère Eglise. Heureusement les Français sont venus nombreux. Ce qui ne comblera pas les mauvais chiffres du début du mois d'octobre, on devrait être à moins 50%. En novembre, nous n'ouvrirons que les week-end. "

Il y a clairement un effet vacances, les Français ont répondu présents. Magalie Mallet Musée Airborne

Un effet vacances qui fait du bien

Pour les vacances de la Toussaint, la fréquentation est en tout cas aussi au rendez-vous au Musée Dior à Granville, où les créneaux et visites commentées affichent complet. Ce sont les touristes locaux et du Grand Ouest qui ont répondu présents et compensent en partie l'absence des touristes étrangers.

Un "effet vacances" qui fait du bien. Mais personne ne se fait d'illusion pour les semaines à venir. Au Normandy Victory Muséum de Catz on s'apprête dès la fin des vacances à n'ouvrir plus que le week-end. Et préparer les projets de l'année prochaine en espérant des jours meilleurs dès le printemps. Beaucoup comme la Cité de la Mer à Cherbourg attendent la fin des vacances pour faire un bilan complet et voir comment organiser les semaines à venir. Tous les responsables qui sont évidemment suspendus aux nouvelles restrictions attendues ce mercredi soir.