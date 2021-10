Vacances de la Toussaint : dans le Nord et le Pas-de-Calais, "on sent une envie de se faire plaisir"

C'est le début des vacances, ce samedi 23 octobre ! Pour la première fois depuis longtemps, les habitants du Nord et du Pas-de-Calais peuvent partir au soleil sans trop de restrictions. Les agences de voyage voient les clients revenir, surtout depuis l'annonce de la fin des restrictions à la frontière des États-Unis pour les personnes vaccinées. Selon la société de conseil Protourisme, 14 millions de Français ont réservé pour les vacances de la Toussaint, signe d'un retour progressif à la normal.

De plus gros budgets

Tous les ans pour Michel et sa femme, direction Djerba pour la Toussaint. Le Villeneuvois a été privé de Tunisie pendant un an à cause du Covid. Cette année, il compte bien profiter : "On compte les jours, ça va nous faire beaucoup de bien. On n'a choisi de ne pas partir cette année, alors cette année, on restera trois semaines en Tunisie et pas deux. Il faut se rattraper !"

Dans les agences de voyage, les carnets de réservations se remplissent enfin. Chez les nordiste Kit Voyage, après plus d'un an de chômage partiel, la reprise fait du bien : "Tout redémarre plutôt bien au niveau des ouvertures de frontières, on est très optimistes, souffle Cathy Devos, responsable d'agence à Lille. Et il y a beaucoup de demandes de gens qui ont envie de partir, de s'évader. On sent une volonté de se faire plaisir, quitte à mettre de beaux budgets dans ses vacances."

Des réservations à plus long terme

Une tendance que confirme Jean-Luc Dufrenne, président régional du syndicat national des agences de voyage : "Les gens se disent : ça y est, on peut raisonnablement et sans trop de souci repartir à l'étranger !" Les clients recommencent à même à se projeter, et réservent déjà pour les vacances de février. "Le gros de notre activité en ce moment, c'est les réservations direction le Mexique, les Caraïbes, l'île Maurice, détaille-t-il. On sent un engouement, les gens veulent partir au soleil cet hiver." Certains professionnels enregistrent même plus de réservations en ce moment qu'à la même période en 2019, avant le Covid.