Dordogne : Halloween se décline pour tous les publics

Dordogne, France

C'est parti pour la semaine d'Halloween ! Avant le jour J ce vendredi 31 octobre, les plus amoureux de la fête américaine peuvent d'ores-et-déjà se faire peur. En Dordogne , le choix est large. De quoi manger, visiter, fabriquer pour être fins prêts le grand soir.

Fabrications pour les petits...

Si vous voulez aider vos enfants à se protéger des sorcières et des vampires, direction Belvès. La Filature vous propose de fabriquer des amulettes tous les après midi jusqu'au 1er novembre. En Bergeracois, le moulin à papier de la Rouzique propose quant à lui aux apprentis magiciens de fabriquer leur propre papier d'Halloween (tous les après-midi, en semaine).

Au Bugue, l'association des parents d'élèves et le Conseil municipal des Jeunes organisent une fête d'Halloween le jeudi 31 octobre à partir de 17 heures. Au menu de cette soirée : maquillage, défilé et bal costumé.

à Marsac-sur-l'Isle, une Halloween Party est organisée à la salle Manais avec boom pour les enfants l'après-midi et repas dansant costumé pour tous le soir.

Frissons pour les grands...

Pour les plus grands, au-dessus de 8 ans, frissons garantis au Château de Bridoire. Un "escape game de l'horreur" est organisé les 25, 26, 31 octobre et 02 novembre, au milieu des monstres et des meurtriers. Attention, il faut réserver ! Les billets coûtent entre 13 et 18 euros.

A partir de 10 ans, le château de Sauveboeuf devient hanté à Aubas pour Halloween et vous propose des visites "chair de poule". Visites "premiers frissons" les après-midi pour les plus petits et les plus sensibles, et de 20 heuers à minuit visites "à vos risques et périls" pour les plus grands et les plus résistant. C'est jusqu'au samedi 2 novembre. Les billets coûtent entre 14 et 10 euros.

En bonus, les petits pourront aussi s'amuser gratuitement du côté de Montpon-Ménestérol, au Moulin du Duellas. Le 31 octobre, un Cluedo géant y est organisé. A 15 heures, la gendarmerie appelle à l'aide tous les enfants entre 6 et 12 ans pour retrouver l'auteur d'un crime ! Attention, les places sont limitées : il faut réserver par téléphone, au 06 84 17 64 63.

Les musées du Périgord jouent également le jeu. Le jeudi 31 octobre, animation spéciale Halloween au Musée du chocolat à Terrasson ou encore au Musée du Tabac à Bergerac de 18 heures à 19 heures.